A fiatalok nem félnek

A kölcsön mellett főként saját lakáscélú és egyéb megtakarításaikból tudják elképzelni a lakásvásárlást. A válaszadók közel fele számítana a családi segítségre is. A szakértő szerint egyre gyakoribb az első lakás­álmok hitelből történő finanszírozása, amelyet a kedvező és kiszámítható konstrukciók még tovább ösztönöznek.

Elsősorban lakásra

Általános tapasztalat, amelyet kutatási adatok is alátámasztanak, hogy az első lakás megszerzése óriási kihívás a magyar fiatalok számára. A Fundamenta új felmérése ehhez kapcsolódóan arra volt kíváncsi, hogy milyen konkrét lehetőségeket látnak a 25-35 közöttiek lakásálmaik megvalósítására. Az országos reprezentatív kutatás alapján a fiatalok elsősorban lakáscélú és egyéb megtakarításból vennék meg saját ingatlanjukat.

Sokan vannak ugyanakkor olyanok is, akik hitelből valósítanák meg lakásálmukat: a megkérdezettek 53 százaléka gondolja úgy, hogy kölcsön lenne a vásárlás potenciális forrása. A lakáskasszát 46 százalék nevezte meg lehetőségként, családi segítségre pedig 42 százalék számít.

Tájékozottak

A lakáshitellel kapcsolatos konkrét kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy a többség nyitott erre a finanszírozási megoldásra: 57 százalék jelezte, hogy szükség esetén felvenne lakáskölcsönt. A hitelfelvételre elsősorban a fővárosban és nagyvárosban élők, valamint a magasabb iskolai végzettséggel, rendszeres jövedelemmel rendelkezők voltak nyitottabbak. A szakértő kiemelte, hogy a fiatalok nemcsak nyitottak a lakáshitel-felvétellel kapcsolatban, hanem a többség tájékozottnak is mondható az elérhető konstrukciókat illetően. A megkérdezettek közel fele tudta azt is, hogy lakásvásárláson kívül olyan más lakáscélokra is felhasználható a lakás-erőtakarékossági hitelösszeg, mint például lakásfelújítás, korszerűsítés vagy akár a beépíthető konyhagépek megvásárlása.

Ha lakásvásárláson törjük a fejünket, érdemes szétnézni a lakáshitel piacon, hiszen ma már számos hiteltermék közül választhatjuk ki a számunkra legbiztonságosabbat. Arra is van lehetőségünk, hogy olyan hitelt vegyünk fel, amelynek a törlesztőrészletei a futamidő végéig rögzítettek, így nem kell félnünk az elszálló havi részletektől. Sokat segíthet továbbá az otthon­teremtésben az is, ha időben gondolunk a megtakarításra, és célzottan lakástakarékot indítunk még azelőtt, hogy aktuálissá válna a költözés.

Amellett, hogy a lakástakarékban összegyűjtött összeg jó alap lehet a hitelfelvételhez, segítségével az igénybe vevők kihasználhatják az évi 72 ezer forintos állami támogatást is.

