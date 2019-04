A férfi kardvívóké a legjobb debreceni eredmény a MEFOB-on

A MEFOB abból a szempontból különleges, hogy a fiatal sportolók egyetemüket tudják képviselni. Az Interfencing DSC férfi kardvívói a Debreceni Egyetem színeiben állhattak pástra. Kiss Péter, Shun Morita és Urbán Ádám egyaránt 5 győzelmet aratott a csoportban. Kiss és Morita a nyolcaddöntőben izgalmas mérkőzésen búcsúzott, Urbán azonban bejutott a legjobb nyolc vívó közé, ahol az előkelő 4. helyet szerezte meg. Urbán Ádám az egyéniben megszerzett 4. helyével a Debreceni Egyetem egyetlen döntős helyezését produkálta – írja közleményében az Interfencing DSC.

Fotó: Matey István

A férfi kardcsapat bravúros bronzérmével pedig a klasszikus csapatversenyeket figyelembe véve az egyetlen dobogós helyezést érte el a cívisvárosiak közül.

Urbán Ádám nagyon örült az elért eredményeknek. „Egyre erősebb a MEFOB színvonala. Ezt a férfi kardverseny is bizonyítja, hiszen a nyolcas döntőbe egy kivétellel csak olyan sportolók kerültek be, akik korábban felölthették a magyar válogatott melegítőjét. Nagyon értékes a negyedik hely. Külön öröm számomra, hogy a srácokkal nagyszerű csapatot alkotva bronzérmet nyertünk. Annak is örülök, hogy az Universitas váltóban is vívhattam.”

Dávid László az Interfencing edzője megköszönte a szervezőknek a rendezést „hiszen külön öröm a srácoknak hazai környezetben versenyezni. Az esemény hangulatáról, mindent elmond, hogy a MEFOB-on egy-egy élesebb szituációban is könnyeben bemondják a vívók a rajtuk esett találatot, és az esetleges bírói tévedést is könnyed mosollyal nyugtázza a »sértett«. Igazi buli volt végig a verseny. Ádám egyéni döntője és a kardcsapat bronzérme biztosította, hogy idén se maradjon érem nélkül a Debreceni Egyetem” – nyilatkozta.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA