A felpróbált szemüvegben akart kisétálni a nánási boltból

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a két helyi lakossal szemben.

Egy hajdúnánási üzlet eladója tett bejelentést a rendőrségre május 8-án 17 óra körül arról, hogy két férfi bement a boltjukba, és megpróbáltak ellopni egy szemüveget. Az egyenruhások a helyszínen elfogták, majd előállították a két férfit a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták őket. P. József és társa, K. Zoltán is beismerő vallomást tett. A nyomozás adatai szerint P. József az üzletben levett egy olvasószemüveget, felpróbálta, majd amíg társa elterelte az eladók figyelmét, ő megpróbált kisétálni a boltból. Az alkalmazottak azonban észrevették, és értesítették a rendőrséget. A gyanúsítottak továbbá azt is beismerték, hogy aznap több boltból is tulajdonítottak el különböző használati tárgyakat.

A rendőrök a 47 éves K. Zoltánnal és a 33 éves társával szemben folytatott nyomozást 2018. május 9-én befejezték és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal továbbították az illetékes ügyészség részére.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

