A fejlődés motorjának szánták az alapítók

Már több mint 110 esztendeje, 1908. szeptember 15-én nyitotta meg kapuit a Mechwart. Az intézmény december elején ünnepséggel emlékezett meg az alkalomról.

– Az alapítók célja az volt, hogy ebben a régióban az intézmény a gazdasági fejlődés motorja legyen – mondta dr. Barcsa Lajos, az iskola igazgatója. Gépészet és fémipar területén indítottak képzést, és már az indulás éve azt mutatta, hogy az iskolára valóban szükség volt: a meghirdetett harminc helyre több mint százan jelentkeztek.

A Mechwartot sokféleképpen hívták az eltelt 110 évben: volt fémipari szakiskola, magyar királyi állami felsőipari iskola, technikum, most pedig Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnázium a neve. Egy dolog azonban állandó: az iskola a régió népszerű és elismert intézménye, ahová a jó tanulók mindig előszeretettel jelentkeztek.

Nevelés és szakma

Barcsa Lajos kiemelte, küldetésükben azt fogalmazták meg, a nevelést tekintik elsődleges feladatuknak, ezen felül két egyenrangú célt tartanak szem előtt: egyrészt felkészíteni a diákokat a továbbtanulásra, elsősorban műszaki szakirányban, másrészt olyan szakismeretet nyújtani, amivel a már végzett tanulók azonnal el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A szakgimnáziumban az a jó, ha az érettségit követően a tanulók a technikusi oklevelet vagy az informatikusi oklevelet is megszerzik. Ezt követően sokan folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, az igazgató szerint a mechwartosok 80 százaléka előbb-utóbb felsőoktatási intézmény hallgatója lesz. – De arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy szinte mindenki megszerzi a szakképesítést, tehát nem hagyják el az intézményt érettségi után. Ez azt jelenti: négy év alatt a tanulók megszeretik az iskolát, és úgy látják, ha az ötödik évet is elvégzik, piacképes szakmát szerezhetnek – mondta Barcsa Lajos. Ez pedig még nem minden, az ötödik év annyira népszerű, hogy gimnáziumban végzetteknek is indítanak szakképző évfolyamot.

Tanműhely, gyakornokság…

– A Mechwart mindig törekedett együttműködni a régió ipari vállalataival, jelenleg több mint száz vállalattal van ilyen – folyamatos – kapcsolatunk. Ez nem csupán anyagi támogatást jelent; az iskola ennél lényegesebbnek tartja a szakmai iránymutatást, hogy ahhoz igazodhassanak, mire van ma a gazdaságnak szüksége. Tanáraik is részt vesznek e vállalatok továbbképzésein, a jó tanulónak pedig gyakornoki programot hirdetnek, melyben a diákok a tanév alatt is rendszeresen járnak a cégekhez. Barcsa Lajos hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a tanulók vállalati közegben dolgozzanak, ezért a nyári szakmai gyakorlatot minden tanuló a nagyvállalatoknál tölti. Év közben pedig a régió középiskolái között a legjobban felszerelt tanműhelyben tanulhatják a szakma alapjait.

Ma továbbtanulni vagy állást találni lehetetlen idegen nyelv ismerete nélkül. Ezért az iskola nagy figyelmet fordít a nyelvoktatásra. Ennek köszönhetően az érettségizők 70-80 százaléka már rendelkezik nyelvvizsgával, s mint azt az igazgató hozzátette, büszkék arra is, hogy a tapasztalatuk szerint kevés a „háttértantestület”: egyáltalán nem jellemző, hogy a diákok különórákra járnak, hiszen mindent el tudnak sajátítani a tanórákon.

PtkI

