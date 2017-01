A fejlődés az elsődleges

Az NB III Keleti csoportjának résztvevője a Loki fiókcsapata, a DVSC-DEAC is, amely az őszi 18 forduló után jelenleg a 12. helyen áll. A Gyarmati András vezette hajdúságiak nagyjából ötven százalékos teljesítményt értek el eddig, hat győzelem, 5 döntetlen és hét vereség a mérlegük. Azonban mint a tréner elmondta, nem elsősorban a tabellán elfoglalt helyezés az, ami esetükben fontos.

Új garnitúrával

– Ami a helyezést illeti, nekünk különösebb célunk nincs meghatározva – fogalmazott Gyarmati. – Nálunk a legfontosabb, hogy a fiatal játékosok fejlődjenek és minél előbb fölkerüljenek az első csapat keretéhez. Amikor ősz elején nekivágtunk a szezonnak, tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mert ennyi fiatalt egyszerre talán hét évvel ezelőtt vittünk az NB III-as gárdához. Tavaly is volt egy mag és ahhoz csatlakoztak a legfiatalabbak, most azonban a teljes garnitúrát ők alkotják. Csak egyszer-egyszer kapcsolódtak be hozzájuk azok az első csapatban játszó focisták, akik nem kaptak szerepet az NB I-ben. Úgy vélem, el kell telnie egy kis időnek, hogy az ifjak a felnőtt futballt megszokják, és tudatosuljon bennük, itt lényegesen nagyobb erőbedobásra van szükség. A vezetőséggel abban egyeztünk meg, hogy a bajnokság végén, vagy esetleg már most a télen, adjunk játékosokat az első csapat keretébe. Persze, az is elvárás, hogy a DVSC-DEAC ne essen ki – nyilatkozta a szakember.

De hogyan nézett ki a kidolgozott „haditerv” az elmúlt szezonra? – Nehéz fölvenniük a fiúknak az itteni ritmust, ezért három szakaszra osztottam a 18 fordulót. Azt mondtam, az első hat fordulóban szerezzünk nyolc pontot, ugyanígy a másodikban és a harmadikban is. Ez 24 pontot jelent, amit majdnem sikerült elérnünk, jelenleg 23 egységünk van. Az első hat fordulóban nem ment úgy futball, ahogyan szerettük volna, ekkor csak három pontot szereztünk, ez nagyon kevés. Ebben az időszakban több buta hibát is vétettük. A második szakaszban változtattunk az összeállításon és a szerkezeten is, ekkor már jobban teljesítettek a srácok és 12 pontot gyűjtöttek. A harmadik etapban kis szerencsével szintén elérhettük volna a tucatnyi pontot, de végül a betervezett nyolc egységet söpörtük be. Így jött össze a 23 pontunk az ősszel, amivel kicsit elmaradtunk a remélttől, ez kicsit bosszantó. Összességében azonban, ha azt nézem, hogy a fiúk most ismerkedtek meg az NB III-mal, akkor nem teljesítettek rosszul. De hangsúlyozom, a fő cél az, hogy a gyerekek fejlődjenek nálunk, és idővel bekerüljenek a Lokiba. Az lenne az ideális, ha minél több debreceni kötődésű srác alkotná a DVSC-t, mert ez a jövő. Mint tudjuk, a saját nevelésű játékosnál nincs olcsóbb.

Többre vágynak

Gyarmati hozzátette, hétfőn indul a felkészülés, amelynek az akadémia ad otthont. Az edzőmeccseket követően február 18-án máris kezdődik a bajnokság. – Bízom benne, hogy az elmúlt félév tanulságait levonva jobb tavaszt produkálunk. Nem volt rossz az őszi szezon sem, de az ember nyilván mindig többre vágyik.

HBN-TN

