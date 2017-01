A fehér kenyér kevésbé, a túrósbéles jobban…

A sütőipari termékek (csoportonként változó) 10-30 százalékos mértékű áremelését a pékek szerint több kényszerítő körülmény is indokolja. Első helyen a minimálbér 15 és a szakmunkás minimálbér 25 százalékos mértékű emelkedését említik, de nem mennek el szó nélkül azon körülmény mellett sem, hogy ágazati szintű, átfogó béremelésre évek óta nem volt lehetőség Magyarországon. Úgy tűnik, most még a nagy multinacionális kereskedelmi láncok is respektálták a sütőipari cégek áremelési igényét, és bár kisebb mértékben, de hozzányúltak az áraikhoz. Az északi országrészben már volt, aki januártól drágított, de a többség február elsejétől szerepelteti árcéduláin a megemelt fogyasztói árakat. A témáról részletesen a hétfői Naplóban olvashatnak.

HBN-PA

