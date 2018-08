A Fehér Ház elbocsátott afroamerikai munkatársa szerint Trump rasszista

Donald Trump elnök hétfőn több Twitter-bejegyzést is szentelt Omarosa Manigault Newmannek és állításainak. Bár az egyikben leszögezte, hogy nem foglalkozik vele többet, mégis újabb tweeteket tett közzé a 41 éves nőről és a héten megjelenő, Tébolyodott című könyvében megfogalmazott állításairól.

“Miközben tisztában vagyok vele, hogy nem elnökhöz méltó ilyen lecsúszott emberekkel foglalkozni, mint Omarosa, és ezt inkább nem is tenném, de azt is tudom, hogy a modern kornak már csak ilyen a kommunikációja és tudom, hogy a Hamis Hírek Médiája időt nem kímélve is azon dolgozik majd, hogy még Dilis Omarosát is a lehető legnagyobb mértékben igazolja” – fogalmazott egyik beírásban az elnök.

Manigault Newman a legmagasabb rangú afroamerikai munkatárs volt a Fehér Házban, ahová úgy került, hogy korábban Trump egyik tévéshow-jának szereplője volt. Az elnöki hivatalban az afroamerikai közösségekkel történő kapcsolattartás volt a feladata, de összeférhetetlensége miatt tavaly decemberben elbocsátották.

A várhatóan kedden megjelenő könyvében – az amerikai sajtóban nyilvánosságra került részletek szerint – a többi között arról ír, hogy szerinte Donald Trump mentális okok miatt nem is alkalmas az elnökségre, “rasszista, embergyűlölő és bigott”. Manigault Newman a könyvben például azt írta, valaki más hallotta és elmondta neki, hogy Donald Trump még 2003-ban a televíziós valóságshow-ja egyik felvételén használta a sértő “néger” kifejezést, de vasárnap az amerikai közszolgálati rádióban (NPR) már azt állította, hogy ő is hallotta azt a felvételt.

Az NBC televíziónak adott interjújában arra a kérdésre, hogy miért is rögzítette titokban az elhangzott beszélgetéseket, azt válaszolta: “védeni akartam magamat, hiszen a Fehér Házban mindenki hazudik. Az elnök hazudik az amerikai népnek. Sarah Sanders magát az ország elé helyezi, és minden nap hazudik”.

A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders tagadott mindent, amit Manigault Newman az amerikai televíziókban elmondott. Rudy Giuliani, Trump jogászcsapatának vezetője pedig közölte: Omarosa Manigault Newman valószínűleg törvényt sértett azzal, hogy beszélgetéseket rögzített titokban. A volt munkatárs azonban az MSNBC televíziónak azt mondta: nem hátrál, további információkat fog nyilvánosságra hozni, és az, ahogyan Trump a Twitter-bejegyzéseiben reagál az általa elmondottakra, szerinte “jól érzékelteti a bánásmódot az afroamerikaiakkal”.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA