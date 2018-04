A fegyelmezetlenség lett a Loki veszte

Kiábrándító eredményt ért el a Loki szerdán este a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén, a piros-fehérek idegenben szenvedtek megsemmisítő, 4–0-s vereséget a Puskás Akadémiától. A hajdúságiak már a második percben hátrányba kerültek, a 42. minutumban pedig Kinyik Ákos piros lapot kapott, szóval – ahogyan mondani szokták –, enyhén szólva sem úgy alakultak az események, ahogyan azt a vendégek elképzelték.

Elvitte a hév őket

– A második percben figyelmetlenek voltunk, az ellenfél játékosa aztán gólra is váltotta a lehetőséget – emlékezett vissza a keserű emlékű kilencven percre a Debrecen vezetőedzője, Herczeg András. – Ez a találat jelentősen befolyásolta a későbbi eseményeket. Utána fejetlenül mentünk előre, és ismét bebizonyosodott, hogy a labdarúgást nem csak lábbal, fejjel is játszani kell. Nem lett volna szabad fejetlenül menni előre, elvégre van még egy visszavágó is. Nagy területeket hagytunk az ellenfélnek, és a Puskás Akadémia ezt kihasználta. Sajnos, a védekezésünk az első félidőben nagyon nem működött, érdekes, a második félidőben, tíz emberrel már meg tudtuk oldani ezt a részét is a játéknak, és akkor volt több lehetőségünk is – nyilatkozta a Naplónak a szakember, akit nyilván meglepett a csapat teljesítménye.

Fotó: Kovács Péter

– Az első percben bekapott találat után mindenki azt gondolta, hogy most aztán gyorsan gólt kell rúgnunk. Elvitte őket a hév, és a védekezésre nem fektettünk elég hangsúlyt. A félidőben rendeztük a sorokat, de akkor már háromgólos hátrányban voltunk – mondta Herczeg András.

Valóban van még egy visszavágó, amelyet május 8-án 20 órától rendeznek a Nagyerdei Stadionban. Az más kérdés, hogy milyen esélyekkel indulhat harcba azon a meccsen a Loki. – Természetesen a realitások talaján kell maradnunk, nagy előnyben van a Puskás Akadémia. Úgy gondolom, becsületből mindenkinek a legtöbbet kell kihoznia magából, aztán, hogy ez mire lesz elegendő, az majd kiderül. De a csapatnak be kell bizonyítania, hogy van tartása – zárta a beszélgetést a tréner.

A Loki egyébként nem utazott haza a kupaelődöntő után, hiszen szombaton ismét a felcsúti Pancho Arénában lép pályára, 19.30-tól a Videoton vendége lesz.

