A faluja egyik nevezetessége

Katalin elmondta, hogy több évtizede gyűjti a tányérokat. Azzal kezdődött, hogy édesanyjától örökölt egy pár szépen festett tányért. Azokat még ő kapta nőnapra az akkori tanácsvezetéstől. Katalin pedig a családjával sokat járt kirándulni és minden tájegységről egy-egy, vagy akár több, arra a vidékre jellemző díszes tányérral tért haza.

A Körösszakálban lakó emberek tudják, hogy gyűjti a tányérokat, többen meglepik egy-egy különlegességgel. Terve, hogy a tányérok számát még tovább gyarapítja. Szereti megmutatni gyűjteményét az érdeklődőknek. Azok, akik a településen megjelennek, mint a falu egyik különlegességet, szívesen megtekintik a tányérgyűjteményt.

Rendszerezni is szeretné a tányérokat tájegységek szerint. A nagy Magyarország területén készült tányérjai vannak többségben, de több értékes külföldi is van a gyűjteményében.

Azt is megjegyzi Katalin, hogy az összegyűjtött sok-sok tányér nemcsak szép, de ahhoz, hogy a gyűjtemény mindig mutatós legyen, azokat gondozni is kell. Ő ezt szívesen teszi. Úgy osztja be az idejét, hogy a házi munka mellett a tányérok karbantartása is megtörténjen.

