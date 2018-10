A falu egykori költőjére emlékezett

A községháza falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzással az ötven éve elhunyt Horváth Lajos parasztköltőre emlékezett szülőfaluja és a Karácsony Sándor Művelődési Társaság a napokban.

A magát Sinka István és Költő Nagy Imre barátjának valló földműves költő a Sárrét népi irodalmának második vonalában alkotott. Nemcsak költő volt, hanem a helyi közélet meghatározó személyisége is. Községi bíró, a református egyház helyi gyülekezetének presbitere, bizottsági elnöke, a földigénylő bizottság elnöke, majd a Bihartordai Sárréti Népfőiskola elöljárója. Községi képviselő, népművelési ügyvezető, népfront szervező.

Nagycsaládot vállaltak

A Bihardancsházán 1885. augusztus 24.-én született és ugyanitt 1968. október 16-án elhunyt Horváth Lajost az első világháború kitörését követően szinte azonnal behívták katonának. Olasz front vonalakon sebesülten is végigharcolta az első világháborút. Onnan a világháború végén, most száz éve, 1918. november másodikán tért csak haza. A világháború ezernyi negatív élménye, a halállal való napi találkozás gondolkodó emberré tette. Visszamaradt naplójában harctéren írt versekben, leírásokban, rajzokban örökítette meg a háború borzalmait, katonatársai elestét, saját sebesüléseit.

Hazatérve a paraszti lét keretei között élt. Napszámos, részes arató, majd Budapesten vasúti pályamunkás. Feleségével nagycsaládot vállaltak, két lányuknak és hat fiuknak sorsáról gondoskodtak. A versírást otthon is folytatta. 1923-ban a Petőfihez című versét közölte a Magyar Falu című hetilap is. A későbbi években 44 versét közölte a Magyar Falu és a Bihar című lap. Gyakran váltott leveleket Szabó Dezső íróval, Szűcs Sándor néprajztudóssal. Versei megjelentek a Falu prófétái, a Hitvallók, a Tavaszi szántás és a Daloló szívek című antológiákban. Irodalomszervező munkát is vállalt, Sípos Károly nagyrábéi költő- lelkipásztorral. Dózsa utcai portáján gyakran megfordultak a Sárrét és Bihar akkori írói, költői.

– Péter Imre –

