A Falcót fogadja szombaton a DEAC

Berényi Sándor együttese két győzelemmel és három vereséggel kezdte a szezont – olvasható a deacbasket.hu-n. A DEAC amellett hogy két vállra fektette a Körmendet és az újonc TF-Budapestet, három kiélezett meccsen szenvedett vereséget. Legutóbb a Szedeák otthonában is megvolt az esély a sikerre, a végjáték azonban a hazaiaknak sikerült jobban.

– A Szeged ellen talán idei legjobb teljesítményünket nyújtottuk támadásban, 25-30 percig úgy kosárlabdáztunk, ahogy az elvárható ettől a csapattól. Sajnos a rossz kezdés, és a végjátékban elkövetett buta hibák megpecsételték a sorsunkat. A csapat hozzáállása és küzdeni akarása viszont tetszett, ha kulcsszituációkban pontosabbak tudunk lenni, akkor meg fogjuk nyerni az ilyen mérkőzéseket –mondta Berényi Sándor vezetőedző.

A Falco Sopronban és Szolnokon két idegenbeli vereséggel kezdte az idényt, de azóta nagyon belelendültek Váradi Benedekék. A Kaposvár elleni hazai győzelem után Pakson is nyerni tudtak, míg legutóbb a listavezető Zalaegerszeg veretlenségét vették el. A vasiak a Europe Cup sorozatban is érdekeltek, legutóbb szerdán, a Dinamo Sassari otthonában maradtak alul, az olaszok és a Szolnok mögött jelenleg a harmadik helyen állnak csoportjukban.

– A szokásos módon készülünk a Falcora is, a hét első felében a saját játékunkkal foglalkozunk inkább, próbáljuk pontosítani a legapróbb részleteket is. A hét közepétől az ellenfél is előkerül, igyekszünk felkészülni a játékaikból, és a játékosaikból egyaránt. A Szombathely ellen ez nem egyszerű feladat, ugyanis nagyon erős a keretük, több válogatott játékos mellett minőségi légiósaik vannak, sokan képesek eldönteni egy adott mérkőzést –vélekedett nevelőegyesületéről Bognár Kristóf.

A DEAC-hoz hasonlóan a vasiak is átalakultak a holtszezonban. Darrin Govens és Perl Zoltán személyében két magyar válogatottat is elvesztettek a nyáron, de az épp Debrecenbe távozó Milos Boriszov pótlása sem mutatkozott könnyű feladatnak. A Szlovéniából érkező új vezetőedző, Gasper Okorn azonban nagyszerű csapatot rakott össze, és bár szűk rotációval dolgozik, az látszik, hogy az öt légiós és a magyar mag minőségi játékerőt képviselnek.

– Szombathely mindig is egy különleges helyet fog elfoglalni a szívemben, hiszen nyolc évig kosárlabdáztam ott. A tavalyi meccsek valamilyen szinten különlegesebbek voltak, hiszen akkor léptem pályára először ellenfélként ellenük, és a társaság nagy részével még játszottam együtt. Azóta náluk is nagy volt a játékosmozgás, de természetesen jó lesz újra találkozni a régi ismerősökkel, vezetőkkel. A mérkőzésen viszont már csak a feladataimra koncentrálok, nekem is, és a csapatnak is jót tenne egy bravúrgyőzelem –zárta szavait a DEAC csapatkapitánya.

