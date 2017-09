A DVSC-s lányok nem voltak a Győrrel egy súlycsoportban

A női kézilabda-bajnokságban múlt szombaton „csengettek be”, az új idény első találkozóján a DVSC-TVP a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC otthonában vendégeskedett. A két alakulat eredetileg októberben csapott volna össze egymással, ám a zöld-fehérekre ekkor a Bajnokok Ligájában vár erőpróba, így módosult az időpont.

Bosszantó hibák

A hajdúságiak kezdőjében a dán Lotte Grigel, valamint a román Madalina Zamfirescu személyében két nyári szerzemény is szóhoz jutott. Az idei pontvadászat első találatát Görbicz Anita jegyezte a bal szélről. A Loki játékában sajnos sok pontatlanság volt, elsősorban Grigel kézilabdázott nagy hibaszázalékkal. A debreceniek gólcsendjét Varsányi Nóra törte meg a hatodik percben (4–1). Az ETO fokozatosan szakította le magáról a vetélytársát, Bódi Bernadett 10–4-re módosította az eredményt, ekkor érkezett Tone Tiselj első időkérése. A szlovén mester intelmei ellenére sem tudta megkezdeni a felzárkózást a Debrecen, amely nehezen került még lövőhelyzetbe is, illetve Kiss Éva többször „kibabrált” a cívisvárosiakkal. A huszonkilencedik minutumban már tízzel vezetett a Győr (17–7), a szurkolók rá is számoltak a vendégekre.

Azok a DVSC-drukkerek, akik abban bíztak, hogy a házigazda a második félidőben lassítani fog, nagyot csalódtak. Ambros Martín tanítványai folytatták a kiváló védekezést, ami nem ízlett Grigeléknek. Tomori Zsuzsa a negyvennyolcadik percben bevette Horváth-Pásztor Bettina kapuját, ezzel húszgólosra hizlalta a Rába-partiak fórját (32–12). A hajrában mindkét szakember igyekezett az összes játékosának lehetőséget adni a bizonyításra.

A bajnokin kiderült, a 36–16-os vereségbe belefutó debrecenieknek még idő kell ahhoz, hogy a megfelelő összhang kialakuljon a csapaton belül. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a Győr csarnokában még az európai topklubok is megszenvednek majd ebben a szezonban.

Csáki Viktóriáék szombaton az újonc Kecskeméthez utaznak, a mérkőzés 17 órakor kezdődik.

GYŐRI AUDI ETO KC – DVSC-TVP–36–16 (19–7)

Győr, 3000 néző. V: B. Pech, Vágvölgyi

GYŐR: Kiss É. – Bódi 3, N. MÖRK 4, Oftedal 3, Broch 3, AMORIM 6, GÖRBICZ 6 (3). Csere: Bino (kapus), Tomori 2, FODOR 4, Althaus, A. Hansen, KNEDLÍKOVÁ 5. Edző: Ambros Martín

DEBRECEN: Lajtos – Varsányi 1, Punyko 3, Grigel 3, Sirián, Zamfirescu 3, Vantara-Kelemen. Csere: Horváth-Pásztor (kapus), Plasdottir 1, Hajduch 1 (1), Borges 1, Hársfalvi 1, Csáki 2, Tóvizi, Román. Edző: Tone Tiselj

Kiállítások: 2, ill. 16 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1

Az eredmény alakulása: 5. perc: 4–0. 11. p.: 7–2. 16. p.: 11–4. 24. p.: 14–5. 39. p.: 24–8. 43. p.: 27–11. 48. p.: 32–12. 55. p.: 34–16

Mesterszemmel

Ambros Martín: Megszereztük az első két pontot a szezonban, amely hosszúnak és nehéznek ígérkezik. Nem csak a győzelem volt fontos, más célokat is kitűztünk magunk elé, így mindkét félidőben kemény védekezést tudtunk megvalósítani.

Tone Tiselj: Nincs kétségem afelől, hogy Európa legjobb csapata ellen játszottunk, és kaptunk tőle egy jó leckét. Számunkra remek tesztmérkőzés volt, nagyon sok tanulsággal.

