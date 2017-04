A DVSC mindent vitt a debreceni diákolimpián

Egyéni bajnoka a klubnak a pénteken győző Babik Bianka (junior 50 kg), mellette a szombati napon a dobogó tetejére állhatott egyesületünkből Balogh Krisztián (serdülő 46 kg), Bernáth Zoltán (junior 46 kg), Bernáth Richárd (junior 48 kg), és Lakatos Csaba (junior +80 kg), utóbbi az egész verseny legjobb juniorja lett. Plusz érmes még 10 másik srác, és 13 lány. Ez összesen 5 arany, 9 ezüst és 14 bronz.

A csapatképen csak a DVSC érmesei láthatók, hiányoznak róla a közben hazainduló Vígh Balázs edző és tanítványai. A csapat trénere még Salánki László vezetőedző és Nagy Tímea.

Szabó Ildikót, a DVSC menedzserét és a régió koordinátorát a Magyar Ökölvívás Támogatásáért díjjal tüntette ki a Magyar Ökölvívó Szakszövetség februárban, amely díjat most kapta meg, ünnepélyes keretek között.

A diákolimpián egyébként kiváló döntőket rendeztek szombaton is. Rengeteg izgalmas mérkőzést izgulhatott végig a sokszor hangorkánnal buzdító publikum. Az esemény megnyitóján Pajna Zoltán, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség alelnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke mondott köszöntőt a fiatal sprotolóknak, majd díjátadóként is közreműködött.

Ha már díjátadás, közöttük a megyei és országos sportvezetők (például Szabó Sándor, a DVSC elnöke, a MÖSZ elnökségi tagja vagy Dr. Kovács László szövetségi szakmai igazgató, illetve Farkas József, a juniorok szövetségi edzője) mellett ott láthatták a fiatalok a számukra példaértékkel bíró Gedó Györgyöt is, az 1972-es olimpia, München aranyérmesét is, akárcsak Ifj. Balzsay Károlyt, a korábbi profi világbajnok, jelenlegi férfi szövetségi kapitányt is, akire ugyancsak felnézhetnek – több szempontból is – az ifjoncok.

Bízunk benne, hogy a magyar ökölvívás felemelkedése megkezdődött, és a jelenlegi serdülő és junior tehetségekből minél többen maradnak meg színvonalas bokszolónak a felnőttek mezőnyében is majd!

– Koppányi Szabolcs –

A harmadik napon a serdülő és junior lányoknál is győzteseket avattak az egyes súlycsoportokban, egyúttal a fiúknál lezajlottak az elődöntők (náluk a legjobbak szombaton 9.00 órától döntőznek). A lányok között Babik Bianka – miután nagyon ügyesen bokszolva nyert a mai fináléban – a dobogó tetejére állhatott fel, ám mellette még 6 ezüstérmese és 7 bronzérmese van a DVSC-nek – csak a lányoknál.

