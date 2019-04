A DVSC megcsípné a Deli-gárdát

Jó hangulatú, de kemény edzéseken vannak túl a DVSC Schaeffler játékosai; pontosan tudják, milyen fontos összecsapás vár rájuk pénteken 18 órától. A női kézilabda NB I. 22. fordulójában az Alba Fehérvár együttese látogat a Hódos Imre Rendezvénycsarnokba.

A Loki jelenleg 23 ponttal a tabella hatodik helyén áll, a Fehérvár pedig ott lohol a debreceniek nyakában, Deli Rita tanítványai 22 egységgel a hetedikek. November közepén a Fejér megyeiek hazai környezetben 30–26-ra győzték le a piros-fehéreket, akik legutóbb a Mosonmagyaróvárt verték 29–22-re.

Törlesztenének

– Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz Óváron, és bár a végeredmény nem ezt mutatja, valóban nem volt könnyű összecsapás. Sokat készültünk rájuk, s ez meg is mutatkozott a produkciónkon, örültünk a sikernek. A héten a tréningeken ennek köszönhetően is jó volt a hangulat, ugyanakkor nem feledkeztünk meg róla, mire készülünk. Rangadó vár ránk az Alba ellen, ott vagyunk egymás mellett a tabellán, sok múlik ezen a derbin – vélekedett a DVSC kapusa, Oguntoye Viktória. Szerinte nagypénteken is embert próbáló feladat elé néznek.

– Novemberben Fehérváron kikaptunk, ez nagyon bennem maradt, már csak ezért is jó lenne törleszteni. Kulcskérdés lehet, miként működik majd a védelmünk, keménynek kell lennünk, ha nyerni akarunk. Szerencsére nem mi utazunk, ez is sokat jelent. Az Alba csapata, azt gondolom, jobb, mint tavaly, remek játékosaik is vannak, és kapusposzton is jól állnak. Claudine Mendy semlegesítését meg kell oldanunk, illetve Alexandra do Nascimento is igen gólerős, ő is kiemelt figyelmet érdemel.

Triffa Ágnes az MTK elleni meccsen térdsérülést szenvedett, így nem tudott védeni a mosonmagyaróvári mérkőzésen. Oguntoye Viktória azonban jól kapta el a fonalat, nem véletlenül dicsérték a teljesítményét. – Én is úgy érzem, mostanában jól megy a játék, kiegyensúlyozottabb lettem a pályán is, bízom benne, ez a teljesítmény kitart a szezon végéig – reménykedett a hálóőr.

Hajrájához érkezik a bajnokság, már csak öt forduló van hátra, a középmezőny pedig igen sűrű, így még inkább felértékelődik egy-egy győzelem. Nem véletlenül mondta „Ogu” is, hogy rangadó vár rájuk. A lányok remélik, ahogy máskor, úgy most is számíthatnak majd fantasztikus közönségükre.

SZADÓ

