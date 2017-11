A DVSC ismét csatlakozott a Movember-mozgalomhoz

Pénteken délután megnyitották a „Movember” elnevezésű rendezvényt a Csapó utcai bevásárlóközpontban.

Az eseményen a csapat vezetőedzője, Herczeg András is felszólalt – számol be a dvsc.hu. Hangsúlyozta, hogy a DVSC mindig kiáll az ilyen kezdeményezések mellett, és ő maga is a megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Fotó: dvsc.hu

Az eseményt a világ számos országában minden év novemberében rendezik, hogy felhívják a figyelmet a prosztatarák és más – a férfiakat érintő – rákos megbetegedésekre.

A rendezvény ideje alatt teszteket is végezhetnek az érdeklődők, de daganatprevenciós beszélgetések és egyéni tanácsadás is lehetséges. Emellett önvizsgálati technikákat is el lehet sajátítani a szemléltetőeszközökön.

A prosztatarák elsősorban az idősebb férfiak betegsége, de 50 éves életkor után bárkinél, bármikor kialakulhat, melynek veszélye az életkor előrehaladásával egyre inkább növekszik.

