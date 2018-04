A DVSC Esport is indul a FIFA eClub-világbajnokság selejtezőjén

A hétvégi manchesteri versenyen nem jött össze a bravúr Molnargabo számára, a magyar FIFA-játékosnak azonban még nem kell lemondania a világbajnoki álmokról, hiszen most újabb út nyílik meg előtte, melyen kvalifikálhatja magát a FIFA 18 Global Series rájátszásába.

A most startoló FIFA eClub World Cup versenysorozatban nem egyének, hanem csapatok fognak versengeni egymással, ahol minden klubot két játékos képvisel majd: egy Xbox One-on, egy pedig PS4-en. A pénteken kezdődő selejtezőkre a DVSC Esport jelentkezését is elfogadták, így a debreceni szervezet is ott lesz az indulók között, melyet Xboxon Molnargabo, PS-en pedig Zyks fog képviselni.

Már azt is tudni lehet, hogy kik lesznek a magyarok ellenfelei: a “Europe 6” csoportba osztották be őket.

FC Déifferdeng 03

PENTA Sports

Debreceni VSC

FC Schalke 04 Esports

Team FUTWIZ

RSC Anderlecht

Feyenoord Rotterdam

exceL Esports

Gambit-CSKA

Az egyes párharcokban az összesített eredmény fog számítani, vagyis a két-két Xbox One-, illetve PS4-játékos külön meccseket játszik majd egymással az egyes fordulókban. A továbbjutás nem egyszerű, hiszen minden csoportból csak az első helyezett kvalifikálja magát a 16 csapatos FIFA eClub-világbajnokságra, ahonnan a döntős játékosok jutnak majd tovább az egyéni versenysorozat, a már említett Global Series rájátszásába.

Forrás: gamer.hu / dvsc.hu

