A dűlőutak is aszfaltosak lesznek

A kiviteli tervek már elkészültek, a vállalkozókat is kiválasztották, így hamarosan a munkálatok is megkezdődnek. Elsősorban az energetikai korszerűsítéseken van a hangsúly, ám ezen felül megújul az orvosi rendelő, az iskola, az önkormányzat hivatali épület illetve a szolgálati lakás is.

Ütemesen fejlődnek

Balogh András polgármester a Naplónak kifejtette, a munkálatok nagy része még az év végéig befejeződik, ami pedig kimarad, az 2019 végére készül el. Megnyertek egy célirányos pályázatot is, amelyből az önkormányzati konyhát újítják fel. Itt főznek az iskolának, a szociális otthon lakóinak, illetve dolgozóinak is. A polgármester kiemelte, mindenképpen az energetikai korszerűsítés oldaláról közelítették meg a felújításokat, mivel szeretnének minél költséghatékonyabb épületeket üzemeltetni.

Mindemellett további közel százmilliót nyertek arra, hogy a dűlőutakat leaszfaltozzák. Ez a mezőgazdászoknak nagy segítség lesz. Ezen felül út- és járdajavításokat is végeznek, amelyre keretük és emberük is van. A polgármester kiemelte, vannak még feladatok, de ha a későbbiekben is sikerül a mostani ütemben fejlődni, akkor egészen megváltozik a település arculata.

BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA