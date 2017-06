A dugattyús kompresszor nem csak ipari célokra használható

Az elsődleges kérdés nem is az, milyen dugattyús kompresszort vegyünk, hanem inkább az, hogy dugattyús kompresszort vagy csavarkompresszort vigyünk haza. A két megoldás különböző szerkezeti felépítéssel és felhasználási lehetőségekkel rendelkezik, ezért fontos tájékozódni, mielőtt megvásároljuk a kiszemelt terméket.

A dugattyús kompresszor utolérhetetlen előnye, hogy olyan esetekben is használhatjuk, amikor nem áll rendelkezésre elektromos hálózat. Kiválóan használható olyan esetekben is, amikor a szennyeződésmentes munkaterület megőrzésére van szükség.

Negatívumként azonban el kell mondani, hogy ezek a gépek kevésbé alkalmasak a folyamatos működtetésre, így időnként le kell állítani őket annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges túlmelegedést. Ha olyan feladatokra keresünk kompresszort, ahol folytonos működtetésre van szükség, akkor a csavarkompresszorok között érdemes szétnézni. Az elvárt üzemidő kérdése tehát roppant fontos szempont a kiválasztás során – mondja a btkkft.hu szakembere.

A két fő kompresszortípus között jelentős szerkezetbeli különbségek vannak, így mi magunk is megérthetjük, miért rendelkezik mindkét típus előnyös és hátrányos tulajdonságokkal is. Ha megismertük ezeket a különbségeket, az esetben hobbiszintű felhasználóként is megfontolt döntést hozhatunk vásárlás előtt.

A két típus más módon állítja elő a sűrített levegőt, ami a működésbeli tulajdonságokra is hatással van. A dugattyús kompresszor ezt természetesen egy dugattyú segítségével végzi, innen kapta a nevét a készülék. Ezek tulajdonképpen klasszikus dugattyús megoldások, ahol a sűrített levegő előállítását egy hagyományos dugattyús szerkezet végzi.

Amennyiben szennyeződésmentes környezetre van szükség, rendelkezésre állnak a teflonos megoldások. Ezek esetében a súrlódásból adódó hőtermelés csökkentését nem olajréteg, hanem egy vékony teflonbevonat biztosítja. Tudni kell azonban, hogy hőtermeléssel ilyen esetben is kell számolni, tehát nagy igénybevétel esetén felmelegedés jelentkezik. A csavarkompresszorok működési elve ennél egyszerűbb, hiszen a sűrített levegő előállítását két egymással szemközt elhelyezkedő, ellentételesen forgó csavar végzi.

Itt minimális surlódásra kell számítani, tehát a hőtermelés is sokkal kisebb. Ennek köszönhető, hogy a csavarkompresszorok jó választást jelentenek akkor is, ha hosszú üzemidőre van szükség.

A dugattyús kompresszorok ma már nem tekinthetők úri kiváltságnak, a relatív alacsony áruk miatt hozzáférhetők. Ennek köszönhetően remek szolgálatot tehetnek az otthoni barkácsolás során is. Természetesen érdemes tudni, hogy az otthoni feladatokra tervezett dugattyús kompresszorok sokkal kisebb kapacitással rendelkeznek, mint az ipari folyamatokban alkalmazott társaik. Emiatt az hobbiszintű gépek árai is töredékei az ipari gépek árainak.

Általánosságban érdemes elmondani, hogy az otthoni barkácsoláshoz használt dugattyús kompresszorok esetében megelégedhetünk a középső kategóriával, illetve az átlagos minőséget előállító gyártók termékeivel. Mivel a barkácsolás során nem tesszük ki nagyobb igénybevételnek őket, így elegendő az egyetlen ökölszabályt követni: óvakodjunk a no-name gyártól termékeitől!

