– Óriási előnyt jelent három és féléves munkatapasztalattal kilépni az egyetem kapuin, ezért a duális képzés jelentősége alap- és mesterfokon is meghatározó – mondta a hétfői tanévkezdő ünnepségen Pintér Ákos rektorhelyettes. – A duális képzéssel mindenki nyer: a hallgatók még az egyetemi éveik alatt megtanulnak dolgozni, a cégek pedig tapasztalattal rendelkező kezdő munkaerőt alkalmazhatnak. A mérnöki mellett már a természettudományos képzésre is igényt tartanak a vállalatok, ezért ebben az évben geográfus, illetve hidrobiológus mesterképzést is indítottunk – tette hozzá a rektorhelyettes.

Az elsők között

Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Karának dékánja kiemelte: a Debreceni Egyetem az elsők között volt a duális képzés bevezetésében.

Kun Ferenc dékán | Fotó: Derencsényi István

A vállalatok szakemberei a tantervi oktatásba is bekapcsolódnak, így az egyetemi képzés a gyakorlati tudással karöltve még tovább növelheti a hallgatók majdani munkaerő piaci értékét. A hétfői tanévkezdő ünnepségen a tanévkezdő diákok mellett a képzésben részt vevő vállalatok képviselői is részt vettek.

SzD

Hároméves kutatóprogramban vesz részt az egyetem Debrecen - Hároméves nemzetközi kutatóprogram indult a Debreceni Egyetem részvételével a sportban rejlő gazdasági lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázására, illetve a sport társadalmi hatásainak vizsgálatára. Az INNO4SPORTS projekt idén júniusban indult az INTERREG Europe Program keretében. A ke... Tovább a cikkhez

Hazai élvonalban a debreceni nukleáris medicina Debrecen - 60 éves a debreceni nukleáris medicina címmel tartottak tudományos ülést hétfőn a Kenézy Villában. A rendezvényt a Debreceni Akadémiai Bizottság Nukleáris Medicina Munkabizottsága szervezte. – 1958-ban Petrányi Gyula professzor a II. számú Belklinika akkori igazgatója rendelte meg a Sz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA