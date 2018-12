A döntőig szálltak a debreceni pávák

A Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató verseny idei, Döntők Döntője alcímet viselő évadának végső megmérettetését láthatjuk a Duna Televízió képernyőjén, péntek este. Az elmúlt hat héten a Kárpát-medence tehetségei négy kategóriában mutatták meg tudásukat: külön versenyeztek az énekes szólisták és énekegyüttesek, a hangszeres szólisták és zenekarok, a táncos szólisták és táncospárok, valamint a néptáncegyüttesek. Fontos változás volt azonban, hogy az előző évadoktól eltérően a zsűri a produkciók szóbeli értékelése után átadta a döntés jogát a televíziónézőknek, így csak a közönségszavazatokon múlt hétről hétre a versenyzők továbbjutása.

Péntekenként csodálatos produkciókkal kápráztatták el a nagyérdeműt a versenyzők, ám a hajdú-bihari szívek három kategória négy tehetségéért dobogtak. A Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Pendely Énekegyüttes és Majer Tamás bejutott a döntőbe. Fizikailag és lelkileg nehéz heteken vannak túl, mindezek ellenére széles mosollyal és hatalmas elszántsággal készen állnak képviselni a várost és a megyét a tehetségkutató verseny döntőjén.

Az előző héten a Pendely Énekegyüttes a közönség szavazatai alapján ugyan nem került be a döntőbe, ám a zsűri szabadkártyája továbbjutotta a lányokat. – Nagyon nehéz volt ott állni, az a két perc idegtépő volt. Amikor pedig a zsűri kimondta a nevünket, el sem hittük, de nyilván nagyon örültünk, hogy mi jutottunk tovább – emlékezett vissza Végh Orsolya, az énekegyüttes tagja. A debreceni dalos pacsirták a tavalyi évadot megnyerték, de nem szálltak el a siker okán.

A Pendely Énekegyüttes | Fotó: Váradi Levente

– Gondolkodtunk már azon, hogy megint mi lehetünk a legjobbak, de attól még senki nem érezheti magát biztonságban, hogy itt van a döntőben. Nagyon sokat számít, mennyire tudjuk magunkat megszerettetni és megismertetni a nézőkkel, hogy minél többen szavazzanak ránk – hangsúlyozta Orsi, majd a „nyerő taktikájukról” azt mondta: – Erősítjük egymást, és megvan köztünk az összhang, ez a titok! Nincs köztünk versengés, ebben rejlik a sikerünk titka is, hogy mindent együtt csinálunk. Előadás közben pedig mindig azokat az embereket képzeljük el magunk előtt, akiktől a dalokat tanultuk, és nekik próbálunk megfelelni – mondta a 18 éves lány. A két éve alakult formáció a döntőben bakonyi dudanótákat fog előadni, mellyel szeretné elnyerni a közönség tetszését.

A Hajdú-táncházba belépve számtalan díj és érem sorakozik a polcokon, emellett a gyerekzsivaj is mutatja: a jövő következő páváira lesz jelentkező. – Kellenek a szavak, lelki töltetek, hogy újból erőre kapjunk adásról adásra, viszont ilyenkor nagyon hálásak vagyunk a szülőknek, a többi hajdúsnak, a közösségi oldalon kapott „millió” üzenetnek és bátorításnak. Értük érdemes csinálni – mesélte fülig érő mosollyal Ligetiné Csendom Erika néptáncpedagógus, az együttes egyik tánckarvezetője és táncosa. A Debreceni Hajdú Táncegyüttes ördöngösfüzesi táncokat fog előadni a döntőben, és ráadásként egy jellemző népszokást is belecsempésznek a koreográfiába. Ezzel az a céljuk, hogy a nézők jobban bele tudjanak helyezkedni a táncba, s értsék azt. – Büszkék vagyunk a szavazótáborunkra, hiszen nekik köszönhetjük azt, ahol most tart a csapat. A részünkről azon gondolkodunk inkább, hogy miként tudunk minél több embert megszólítani, ezért is vagyunk aktívak a közösségi felületeken is. Haladunk mi is a korral – nevette Erika.

– Számomra egyéni elismerés lenne, hogy én mint Majer Tamás ott vagyok a képzeletbeli dobogó legtetején. Viszont a táncegyüttesnek is tagja vagyok, és velük ugyanúgy érezném ezt a fajta győzelmet – jelezte érdeklődésünkre a 17 éve csizmáját koptató táncos. Izgatott, és nagyon várja már a péntek esti döntőt, ám ő duplázni fog a színpadon.

Majer Tamás | Fotó: Váradi Levente

– Kezdek fáradni, mindennap próbálok, sőt ott vagyok, ugyebár, az együttessel is. Szerdától már Pesten voltunk, és ez idő alatt tízszer fogok színpadra állni, a főpróbák miatt, de tudom, hogy egyik fellépésnek nem szabad a másik a rovására mennie. A tanárommal, Lovas Bálinttal tudjuk, hogy a színpadon hatalmasat kell mutatnom – mondta Majer Tomi, aki azt is elárulta, milyen tánccal készül a mindent eldöntő megmérettetésre. – Szigetközit fogok táncolni, mivel szeretem a „kuriózumos” dolgokat, és a zsűri is ezt választotta nekem. Küzdök, gyakorolok mindennap, hogy az egész tökéletes legyen – hangoztatta Tamás. Majd hozzátette: – Nem volt még ilyen helyzet, hogy a Hajdútól külön is fellépek, ez számomra is új lesz.

