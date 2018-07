„A döntő lefújása után azt mondtam, hogy megint kézilabdázó akarok lenni”

Sok kézilabdabarát szeme csillant fel, amikor meglátta a DVSC egykori ikonikus játékosát, a 129-szeres válogatott Törökné Csapó Erikát szakértőként felbukkanni az M4 Sport kamerái előtt az U20-as női junior világbajnokságon. Az egykori balátlövő láthatólag ugyanolyan otthonosan mozgott a kamerák előtt, mint amilyen természetességgel pókhálózta ki egykor az ellenfelek kapuját.

– A szervezők hívtak fel miután láttak kint a csoportmérkőzéseken, hogy lenne-e kedvem szakértőként dolgozni a világbajnokság idején. Már régóta meg szerettem volna megméretni magamat ezen a területen is, úgyhogy egy tizedmásodpercet sem hezitáltam, egyből rábólintottam a lehetőségre. Mivel egész életem a kézilabdáról szól, örömmel töltött el, hogy arról beszélhetek, amit imádok. Nagyon jól éreztem magamat az adások alatt, egyáltalán nem izgultam. Játékosként sem stresszeltem az interjúk során, úgy néz ki, ilyen szempontból is szerencsés alkat vagyok.

A tanítványaimnak is mindig mondom, nem kell félni a téttől, az az igazán jó játékos, aki a rizikós helyzetekben is elvállalja a dobást.”

Mivel gyermekkoruktól fogva ismerem a lányokat, könnyen ment a felkészülés, a tévében látott korábbi közvetítések kapcsán pedig sejtettem, hogy milyen kérdések, szituációk fognak felmerülni. Ha viccelni akarnék, azt mondanám, a fodrász hosszabb időt vett igénybe, mint az előkészületek a találkozókra. Természetesen egy bajnoki összecsapás teljesen más rákészülést igényelne, hiszen ott jóval több csapat van, sok játékossal – árulta el az egykori közönség kedvenc.

Sokan gratuláltak

Eredetileg csak a szlovének és a románok elleni találkozóra szólt a felkérés, de aztán a televízió jelezte, hogy a szombati, norvégok elleni döntőben is számítanának a meglátásaira. Sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy a továbbiakban is folytatódik majd az együttműködés.

– Sok pozitív visszajelzést kaptam, eleinte csak mosolyogtam ezeken magamban, mivel nyílván az ismerősök elfogultak, de aztán annyian gratuláltak ismeretlenek is, hogy lassan elhiszem, mégsem végeztem rossz munkát. Időnként vicces helyzetekbe kerültem a tévés szereplés miatt, mert a szurkolók elkönyveltek stábtagnak, és az utcán megállítva folyamatosan mondták, hogy adjam át a lányoknak az őszinte elismerésüket – nevet, majd hozzáteszi, nagyon sokat jelentett neki, hogy a drukkerek nem feledkeztek meg az ő generációjáról sem. – Rengetegen régi szurkoló köszöntött minket a csarnokban, elmondták, hogy annak idején a lelátón szorítottak értünk. De jutott a szeretetből az egykori ellenfeleknek is, őket is széles mosollyal üdvözölték a kézilabdabarátok. A drukkerek mindig olyan kedvesek hozzánk, hogy most is libabőrös vagyok, ahogy erről beszélek.

Nagy jövő előtt

Utánpótlásedzőként Csapó Erika amondó, a most világbajnoki címet szerző lányok közül többekre is fényes jövő várhat. Reméli, a mostani sikert meglovagolva a klubedzők is folyamatosan játszatják majd a fiatalokat, mert azt vallja, a kispadon ülve nem lehet megfelelő ütemben fejlődni.

Örömünnep a debreceni siker után | Fotó: Derencsényi István

– Háfra Noémi, Faluvégi Dorottya és Márton Gréta már korábban bekerült Kim Rasmussen keretébe, ők már abszolúte számításba vehetőek felnőtt szinten is, de bármelyik játékosban benne van a potenciál ahhoz, hogy stabil válogatott legyen a jövőben. Tóvizi Petrát kiskora óta ismerem, hatalmas fejlődésen ment keresztül az évek folyamán. Mindig is a szorgalmasabbak közé tartozott, minden edzésen ott volt, a tehetsége mellett ennek is köszönhető, hogy ilyen szépen kinőtte magát. Jövőre a DVSC első számú beállósa lesz, a felnőtt kézilabda más kávéház, edzőknek, szurkolóknak is türelmesnek kell lenni iránta, és akkor meg fogja hálálni a bizalmat. Suba Sárát annak idején nagyon szerettük volna áthozni a Lokiba, de más irányt vett a pályafutása. A Fradiban és Vácon is rengeteget fejlődött, egy nagyon intelligens lányról van szó, akinek minden adottsága megvan hozzá, hogy klasszis kapussá nője ki magát – bizakodott Csapó.

Debrecen csillagos ötös

A sistergős bombáiról elhíresült egykori átlövő nézőként is remekül érezte magát a világbajnokságon, úgy véli Debrecen minden szempontból csillagos ötösre vizsgázott a torna során.

–Én imádom a kézilabdát, ezt az atmoszférát, így természetesen engem is magával ragadott az egész hangulat. Debrecen már többször is bebizonyította, hogy alkalmas világversenyek lebonyolítására. Bár köztudott, hogy a cívisvárosban komoly hagyománya van kézilabdának, még engem is meglepett a vébé iránti felfokozott érdeklődés. Erre nagyon kevesen számítottak, de fantasztikus volt, hogy mindez nálunk történt meg, a lányok aranyérme pedig csak megkoronázta a mögöttünk hagyott két hetet. A döntő lefújása után azt mondtam, hogy megint kézilabdázó akarok lenni, újra szeretném kezdeni, bár természetesen ezt már nem lehet. Viszont azok a gyerekek, akik kint voltak a csarnokban, biztos vagyok benne óriási lökést kaptak ahhoz, hogy sportolók legyenek. Talán ez lehet a torna legnagyobb hozadéka.

