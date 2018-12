A Don-kanyarban minden terv csődöt mond?

Ismét lekerültek a társasház építését hirdető, az abban kapható lakásokat, irodákat, üzlethelyiségeket kínáló reklámtáblák Debrecenben, a Faraktár utca és a Hajnal utca találkozásánál lévő egykori, úgynevezett Don-kanyar kocsma falairól. A rendkívül forgalmas helyen található, de évtizedek óta üres épület egyre rosszabb állapotba kerül.

Fotó: Orosz Csaba

Tavaly nyáron számoltunk be arról, hogy új tulajdonosa lett az ingatlannak, aki a telek 30 százalékát nem a korábban tervezett módokon, vagyis az utcafront felől, hanem belül építené be egy L alakú épülettel. A rendezési tervnek is megfelelő és a szakmai zsűri által is jóváhagyott elképzelés szerint a maradék területen parkot hoznának létre.

Fotó: Orosz Csaba

– Nagyon modern, színvonalas, egyedi épület lesz, mely az egész környék arculatát jelentősen megváltoztatja – jelentette ki 2017 nyarán a projektet bonyolító ügyvéd. Akkor úgy tervezték, hogy idén tavasszal közvetlenül a bontás után megkezdődik az építkezés.

Csakhogy azóta sem történt semmi érdemi a területen.

