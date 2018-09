A dohányzás a petesejtet és a kromoszómákat is károsítja

– Ahogy a világon mindenütt, Magyarországon is magas a dohányzó várandósok száma, a felmérések szerint ez a 15 százalékot is eléri – mondta el lapunknak dr. Bacskó György szülész-nőgyógyász. Kifejtette, ezt az értéket több tényező is befolyásolja: fiataloknál és a rossz szociális körülmények között élők körében magasabb. A legrégebben felismert összefüggés a dohányzás és a tüdő daganati között csak egy része annak az összetett károsító folyamatnak, amit a dohányzás számlájára írhatunk. A dohányfüst által a szervezetbe kerülő anyagok – kátrányszármazékok, szén-monoxid, nikotin és cianid – mind mérgezők. Továbbá a petesejteket és kromoszómákat károsító hatás is egyértelműen bizonyított – fejtette ki a szakember. Hozzátette, a dohányzó nőknél kétszer gyakoribb a meddőség és – a petevezetőkre gyakorolt közvetlen hatás miatt – a méhen kívüli terhesség is.

Nyúlajak is kialakulhat

– A méhen belül fejlődő magzat a méhlepényen keresztül kapja az anyától a fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, mikro- és makroelemeket és az oxigént. A méhlepény, vagy más néven placenta, körülbelül 200 millió évvel ezelőtt fejlődött ki, nem tartja távol a dohányzásból származó mérgező vegyületeket. Csak pár száz éve tesszük próbára szervezetünket ilyen módon. Ez az időszak az evolúció szempontjából csak egy pillanat, nem fejlődhetett ki a „smoking-proof” funkció, ami a dohányzás során bevitt mérgektől védené a magzatot – fejtette ki.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy dohányzás mellett – a lepény tápláló funkciójának lerontása miatt – a magzat növekedése lelassul, átlagosan körülbelül 200 grammal kisebb súllyal születnek a dohányzó kismamák gyermekei. A várandósság korai szakaszában, amikor az egyes szervek kialakulnak, zavarok (szívhibák, nyúlajak, farkastorok) léphetnek fel. A lepény tapadási rendellenességei, idő előtti leválása, az idő előtti burokrepedés és az emiatt bekövetkező koraszülés gyakoribbá válása régi megfigyelés a dohányzóknál.

– A méhen belül dohányzásnak kitett magzatoknál a születés után, a gyermekkorban is gyakran megfigyelhetők a fájdalmas görcsök a beleknél, az elhízás és a szellemi fejlődés zavara. Az ilyen gyermekek DNS-ében kimutathatók a károsodás biokémiai jelzői.

Tragikus esemény, a váratlan bölcsőhalál is bekövetkezhet, mely a dohányzó anyák gyermekeinél gyakrabban előfordul. Hasonlóan magyarázzák az egyéb okkal nem magyarázható méhen belüli elhalásokat is”

– hangsúlyozta a szülész-nőgyógyász, hozzátéve, sajnálatos megfigyelés, hogy a csak napi néhány cigarettát elszívóknál és a passzív dohányosoknál is megfigyelhetőek a fenti szövődmények. Leszokni azonban sohasem késő.

Segítsünk a leszokásban!

A korai terhességben megfigyelhetők szubjektív tünetek, mint émelygés, hányás, egyes ételek, italok megkívánása vagy undorodás a korábban kellemesnek talált szagoktól, nem ritkán számolnak be a várandósok arról, hogy a dohányzást maguktól is elhagyják, azonban ez sajnos nincs mindig így. Segítsük őket a leszokásban akár úgy, hogy a jelenlétükben mi sem gyújtunk rá, a korábbi káros szokásukra emlékeztető tárgyakat eltávolítjuk, illetve mi is minimalizáljuk a kávé- és az alkoholfogyasztást.

– Szilágyi Zsófia –

