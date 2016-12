A dobogó mindhárom fokára jutott egy debreceni

Népes, 17 fős csapattal indult a Debreceni Lövészsuli SE a december közepén, Százhalombattán rendezett III. Céllövő Versenysorozat Országos Döntőjén. Húsz kategóriában állhattak lővonalhoz a sportolók a megmérettetésen, öt versenyszámban cívisvárosi induló végzett az élen. Ráadásul a légpisztoly 20 lövéses, 13-14 éves fiú korcsoportban a dobogó mindhárom fokán debreceni végzett, első lett Tóth Balázs, második Lajtai Levente, míg harmadik Ruszthi Kolos.

Nagy büszkeség

– Régiós viadal előzte meg az országos döntőt, melyen már csak a legjobbak lehettek ott. Mi az egriekkel és a nyíregyháziakkal kerültünk egy csoportba, mindenhol tartottak egy úgymond selejtezős fordulót. Tizenhét lövészünk vett részt a finálén, és elmondhatom, hogy az egész csapat remekül szerepelt. Nagy büszkeség számunkra, hogy öt kategóriában is az élen végzett egy-egy versenyzőnk, ahogyan az is elismerésre méltó, hogy a 13-14 éves fiú korcsoportban, a légpisztolyosoknál csak a mi tanítványaink nyertek érmet – tudtuk meg Pető Lászlótól, a Debreceni Lövészsuli SE vezetőjétől, aki számított rá, hogy ilyen remekül sikerül majd a megmérettetés.

– Ebben az évben már több komolyabb viadalon is szerepeltek a sportolóink, nem is akár hogyan, így ez előrevetített egy jó teljesítményt. Biztos vagyok benne, hogy jövőre többükből is komoly versenyző lesz – fogalmazott a korábbi olimpikon, majd hozzátette, hogy eredményeik országos szinten is kimagaslanak.

Ez a versenysorozat egyébként a Magyar Sportlövő Szövetség által viszonylag újonnan életre hívott kezdeményezés, mely olyan sportlövészeknek van kitalálva, akik még vacillálnak, hogy kiváltsák-e a versenyengedélyt, vagyis nem tudják eldönteni, mennyire vegyék komolyan sportágukat.

HBN

A Debreceni Lövészsuli dobogósai

légpisztoly 10-12 éves lányok: II. Pető Boglárka

légpisztoly 13-14 éves fiúk: I. Tóth Balázs, II. Lajtai Levente, III. Ruszthi Kolos

légpuska 15-17 éves fiúk: II. Villás Levente

légpisztoly 15-17 éves lányok: I. Fleischer Bernadett

légpuska 18-20 éves hölgyek: II. Balogh Anita

légpisztoly 18-20 éves hölgyek: I. Balogh Anita

légpuska 21 év feletti férfiak: I. Rozsos Tibor

légpisztoly 21 év feletti férfiak: II. Rozsos Tibor

légpuska 21 év feletti hölgyek: I. Kardos Tünde, II. Petőné Kiss Judit

légpisztoly 21 év feletti hölgyek: II. Petőné Kiss Judit

