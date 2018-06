A DJ is tudja, mire mozdul a násznép

A házasságkötés egy fiatal pár életében igazán különleges és életre szóló esemény. Ahhoz, hogy a nagy nap tökéletes legyen, fontos, hogy a vendégek is igazán jól érezzék magukat. A helyszín, az ételek és az italok mellett különleges szerep jut az esküvői zenének is. A hagyományos lakodalmas zenekarok helyett az új hullámokat meglovagolva ma már sokan egy DJ-k mellett döntenek. Lapunk arra volt kíváncsi, mi állhat ennek hátterében; a témáról Hajdú-Bihar megye egyik legkeresettebb esküvői DJ-jét, DJ Gabeszt kérdeztük.

Mulatóstól a modernig

DJ Gabesz közel 20 éve áll a DJ pult mögött, több mint száz esküvővel a háta mögött úgy látja, minden esetben elengedhetetlen, hogy valamelyest megismerje az ifjú párt. – Fontos, hogy felmérjük, mennyire vagyunk egymásnak szimpatikusak, illetve, hogy ők is el tudják dönteni, mennyire vagyok én az ő emberük. Minden esetben megbeszéljük, milyen jellegű zenét szeretnének, illetve arra is kitérünk, mik az ők személyes kedvencei, hiszen még ha nem is lakodalmas, ezeket is le szoktam játszani. A zenei paletta habár igen színes, mégis kirajzolódik belőle egy alapséma. Először mindig az idősebb korosztálynak igyekszem megfelelni, hiszen ők azok, akik a leghamarabb elfáradnak, korábban köszönnek el az estétől. Nekik olyan klasszikus dalok csendülnek fel, mint például a Lakodalom van a mi utcánkban – mondta, majd folytatta: ezt követően teret nyernek a modernebb mulatós zenék, melyeket az 50-estől a 90-es évekig tartó időszak nagy slágerei követnek. A hajnali órákban pedig előkerülnek a fiatal pár titkos vágyai, és kezdetét veszi az „afterezés”. Ilyenkor már leginkább csak a „kemény mag” bulizik, így jöhetnek a napjaink slágerei is az RnB-től kezdve a rockon át egészen a minimálig.

Többet tud, kevesebbe kerül

– Régebben nem számított egy zenekar tehetsége, az volt a lényeg, hogy minél jobb hangulatban teljen a lakodalom. Ma azonban már nagyobb elvárások vannak – főként a menyasszonyoknak, akik azt szeretnék, hogy minden tökéletes legyen életük nagy napján.

Egy zenekarnál hamar kiütközhetnek a buktatók, például, ha nem ismernek minden zenét, amire szeretne mulatni a násznép, de az is hamar bántja a füleket, ha valaki hamisan énekel”

– mondta DJ Gabesz, majd kifejtette: a DJ-k gyakorlatilag korlátlan zenei repertoárral rendelkeznek, melyet minden esetben jó minőségben és eredeti hangzásban tudnak a vendégeknek szolgáltatni, így biztosan nem okoznak csalódást.

A zenei repertoáron túl egy DJ kisugárzása is rendkívül fontos, vallja Gabesz | Fotó: Fátyol Annette

A zenén túl azonban a DJ személye is meghatározó jelentőségű. – Nagyon fontos a rugalmasság, hiszen bármennyire is tervezzük el előre az estét, mindig adódhatnak változások. Az első óra arról szól, hogy a násznép és a DJ egymásra hangolódjon, ilyenkor mindig azt figyelem, hogy mire mozdul a vendégsereg, milyen zenékre pattannak fel táncolni – mondta. A DJ megbízhatósága szintén fontos tényező, érdemes mindig mindent előre tisztázni, például az anyagiakat is, hogy ne érjen senkit se kellemetlen meglepetés. Apropó, anyagiak. Egy DJ-vel költséghatékonyabbá tehetjük az esküvőt, ugyanis (Hajdú-Bihar megyei tapasztalatok szerint) legalább egyharmaddal, de akár kétharmaddal is kevesebbe kerül egy DJ szolgáltatása, mint egy hagyományos zenekaré. Nem beszélve a vendéglátásról és az esetleges elszállásolásról sem, mely összegeken szintén lehet ily módon spórolni. Nem mindegy ugyanis, hogy egy öttagú zenekarnak kell vacsorát és szállást biztosítani, vagy pedig csupán egy személynek.

Az a jó, ha megnyerő

Mindezek mellett azonban DJ Gabesz úgy gondolja, a kisugárzás mindent felülír, hiszen hiába dolgozik egy DJ jól, ha nem találja meg a közös hangot a násznéppel. Úgy véli, a hajnali órákban a már említett rugalmasság mellett rendkívül fontos a megértés és a tolerancia is.

Arra is kíváncsiak voltunk, mennyi idővel a nagy nap előtt szükséges egy bizonyos zenei szolgáltatót kiválasztanunk, és leszerződnünk vele. – A kollégák nevében is beszélhetek, hogy amikor elkezdődik a 2018-as szezon, akkor már csak a 2019-es esküvőkre van szabad kapacitás, hiszen nagyon sok az esküvő. Manapság már divatba jöttek a téli házasságkötések is, illetve napjainkban már az sem meglepő, ha valaki nem pénteken vagy szombaton, hanem egy csütörtöki vagy vasárnapi napon mondja ki a boldogító igent – mondta.

Nemzetközi szinten is

DJ Gabesz egyébiránt nemzetközi szinten is vállal esküvőket, idén például Csehországban kezdte meg a szezont, de akár távolabbi országokba is elutazik. – Ilyen esetekben általában kapok egy tradicionális zenei listát, melyet előre egyeztetek az ifjú párral, hiszen habár az aktuális trendeket én is nyomon követem, egy adott ország speciális zenei irányzatait vagy slágereit nem feltétlenül ismerem. Jellemző az is, hogy ma már egyre több az olyan esküvő, ahol a pár egyik tagja külföldi nemzetiségű. Volt rá példa, hogy a házaspár egyik tagja nigériai, skót, sváb vagy indiai volt – mondta.

VK

Gabeszt a 06-70/ 205-25-20-as telefonszámon lehet elérni felkéréssel kapcsolatban, továbbá a www.g-starsmusic.hu oldalon találhatók meg egyéb szolgáltatásai.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA