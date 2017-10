A divat elmúlt 100 évének szentelte legújabb kiállítását a New York-i MoMA

A New York-i intézmény történetében ez a második tárlat, amelyet a ruháknak szentel. Az 1944-es első kiállítást, amely az Are Clothes Modern? címet viselte, a cseh-amerikai író, mérnök, gyűjtő és dizájner, az 1988-ban elhunyt Bernard Rudofsky rendezte – emlékeztetett a The Guardian című brit napilap internetes kiadása.

A 2018. január 28-ig látható Items: Is Fashion Modern? című új tárlatával a MoMA most még izgalmasabb kérdéseket tesz fel, például, hogy miként működik a divat, miként formálja az embereket és miként működik rendszerként.

A tárlaton hétköznapi ruhadarabok és kiegészítők sorakoznak, egyebek között fecskék, biztosítótűk, hidzsábok és fejhallgatók. A látogatók megismerhetik a darabok múltját és egyszersmind a jövőbe is bepillanthatnak. A Chanel és a Dior “kis feketéje” mellett például megjelenik a Little Black (Death) Dress – a kis fekete (halál) ruha -, amely egy speciális tinta révén a testhőmérséklet hatására feketéről fehérre tud változni.

Paola Antonelli, a tárlat kurátora Milánóban nőtt fel, ezért a divat mindig is az élete része volt. Noha sohasem gondolta, hogy a MoMA-nak olyan ruhagyűjteményt kellene felhalmoznia, mint amilyen a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumnak vagy a londoni Viktória és Albert Múzeumnak van – ez nem is küldetése az intézménynek -, mindig is úgy vélte, hogy vannak bizonyos darabok, például a fehér póló és a Levis 501-es farmer, amelyek nem hiányozhatnak egy múzeum gyűjteményéből.

Antonelli elkezdett összeállítani magának egy listát azokról a “ruhadarabokról, amelyek megváltoztatták a világot”, és amikor ennek a listának híre a múzeumigazgató Glenn Lowry fülébe jutott, azt javasolta a kurátornak, hogy állítson össze egy kiállítást.

A tárlat céljai között szerepel, hogy a látogatók másképpen szemléljék azokat a tárgyakat, amelyeket birtokolnak vagy birtokolni szeretnének.

– MTI –

