A dísznövények most háttérben vannak Bihartordán

A korai tavaszi esőzések miatt a fűnyírás, a temető és az utcák rendbetétele is fontos részét képezi annak, hogy a kis bihari település megőrizze szépségét. A belvíz miatt az árkokat és az átereszeket kellett tisztítani, így nem jutott idő arra, hogy a település védjegyének számító rózsa- és díszfaállományt tovább gyarapítsák, valamint a fajtájukat jelölő kis táblácskákat kihelyezzék.

Sok más teendő

– A táblákat még el sem tudtuk készíteni, ugyanis az a karbantartó, aki használhatja a fűrészgépet, megbetegedett. Ebből kifolyólag azok csak nyáron, ősz elejére kerülhetnek ki. Jelenleg a teleházat újítjuk fel, valamint a templomfelújításnál is segédkeznünk kell, mivel az önkormányzat bevállalta a takarítást és egy épületrész bontását. Így ezek most elsőbbséget élveznek. A templomot alulról szigetelni kell, rengeteg munkát végzünk, ami sajnos a parkosítás rovására ment – részletezte Módos Imre polgármester. Hozzátette, a sok más teendő ellenére a már kiültetett növényeket folyamatosan gondozzák, így azok továbbra is a település díszei maradnak.

Ősszel azonban kitelepítik konténerekbe azokat a növényeket, amelyeket jövő tavasszal szeretnének elültetni, tehát nem hagynak fel azzal, hogy egyre szebbé tegyék a környezetüket. Ráadásul az eddig kiültetett rózsák várhatóan két héten belül virágba borulnak, így ismét büszkén viselheti majd a település a rózsák faluja elnevezést.

– Balogh Réka –

