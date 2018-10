A digitális korszakban is kulcsfontosságú a pedagógus személye

Rengeteg hallgató, tanulási vágy és motivált tanárok. A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja és a Debreceni Szakképzési Centrum között együttműködési megállapodást írtak alá pénteken. A sajtóeseményen Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója ismertette azt, hogy mi is ma a legfontosabb a köznevelésben.

– A pedagógusoknak a létszáma és módszertani felkészültségük a mai rohanó világban igen fontos, emiatt a Debreceni Egyetem minden szempontból igyekszik korszerűsíteni ezeket a képzéseket ahhoz, hogy a most felnövekvő generáció igényeihez igazítani tudjuk a pedagógusok tudásszintjét. 2018-ig az egyetem huszonkét közismereti és zenetanári szakot indított el, de más szak is van – közölte az igazgató.

– A tanárszakon tanuló hallgatók száma is nőtt az elmúlt években (csaknem 1200-ra).

2016-ban felsorakoztak a szakmai tanárképzések is, melyek azért fontosak, mert megalapozzák a jövő szakembereinek a tudását. Megtudtuk azt is, hogy 2018-ban három mérnöktanári szakot akkreditáltak, közülük kettő már szeptemberben beindult. – Azért jelentős dolog ez, mert a diplomát szerzettek is jelentkezhetnek. Terveink között szerepel egy hatvanórás akkreditált képzés kidolgozása is, amely kifejezetten a szakképzésben tanító gyakorlati szakemberek számára lesz nélkülözhetetlen – tette hozzá Pósánné Rácz Annamária.

Sokszínű feladatok

Az eseményen Maticsák Sándor, az egyetem tanárképzési főigazgatója elmondta, hogy ebben az osztatlan képzésben egyensúlyban állnak a szakmai pillérek és a pedagógiai-pszichológiai ismereteknek az átadása. Újszerű ebben az oktatásban, hogy a hallgató nem öt, hanem hat év elteltével kap diplomát. Az ötödik évben gyakorlatot teljesítenek, mely hatvan óra, s ebből tizenöt óra tanítás.

– Az utolsó évet a hallgatók partneriskolákban végzik el, ahol nagy valószínűséggel a későbbiekben ott is fognak dolgozni. Jelenleg 72 partnerintézményünk van – ismertette a főigazgató.

Minél több hallgató és minőségi képzés

A sajtótájékoztatón Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy a mostani megállapodásnak köszönhetően a debreceni szakképzési centrum 11 tagintézménye fogadja a jövőben szakmai gyakorlatra az egyetem hallgatóit mintegy 800 pedagógussal.

– Bármennyire is fontos a nevelésben, oktatásban a digitális eszközöknek a jelenléte, akkor is kulcsfontosságúak maradnak a pedagógusok. Hiszen az ő felkészültségük, személyiségük, motiváltságuk igencsak fontos. Emiatt rendkívül lényeges, hogy ebbe a programba bekapcsolódhatunk. A szakképzés a gazdaság fejlődésével párhuzamosan gyarapodik. Szükség van olyan tanárok kijelölésére, akik mentorként is jelen vannak, és szívesen adják át a hallgatóiknak a tudásukat. Erre kell felkészülnünk – hangsúlyozta Tirpák Zsolt.

