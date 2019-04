A digitális bűnelkövetők az online térben nem hagynak maguk után hajszálakat

– A kiberbűnözés fogalma folyamatosan bővül. Egyrészt olyan bűncselekmények tartoznak ide, melyeket az interneten keresztül, annak eszközként való használatával követnek el, másrészt olyan cselekmények, amelyek magát az informatikai eszközöket, az azokon lévő adatokat érintik, jellemzően jogellenes hozzáférések – mondta el érdeklődésünkre dr. Rozsnyai Balázs, a Hajdúböszörményi Járásbíróság bírája, európai jogi szaktanácsadó, a kiberbűnözéssel foglalkozó hazai bírósági hálózat megyei kapcsolattartója.

Régi bűn, új módon

– Az első csoport lényegében azokból a bűncselekményekből áll, melyeket korábban a való világban követtek el, csak átkerültek online felületre. Például nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés, rágalmazás, aminek azelőtt jellemzően társasházi közgyűlés volt a színtere, ma pedig a Facebook; vagy a csalás, ami ma gyakran az online piactéren zajlik. Klasszikus esete, amikor valaki magánszemélytől vásárol, előre utal, majd nem kapja meg az árut. Egyre terjedőben van a zsarolás számítógépes vírusokkal, amikben pénzt követelnek cserébe adatainkért vagy hogy ne blokkolják a számítógépünket – részletezte a bíró.

Kifejtette: a második csoportba tartozik a digitális felületekre történő engedély nélküli behatolás (angol nevén computer trespass), amit a világon mindenütt büntetnek, és gyakran más bűncselekmények alapját képezi. Például ellopják a bankkártyaadatainkat, és azokkal vásárolnak.

Engedély nélkül

A kiberbűnözés legtipikusabb, nálunk a hétköznapokban legtöbbször előforduló esetei a nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés, rágalmazás; az informatikai adatok jogtalan megszerzése és a zaklatás, melyek gyakran egymáshoz kapcsolódóan jelennek meg. Mint Rozsnyai Balázs rámutatott, az elkövetők rendszerint fel sem fogják tettük súlyát és nem is tudják, hogy bűncselekményt valósítanak meg.

Egy tipikus példát is mondott: megromlott párkapcsolatban az egyik fél, ismerve a másik jelszavát, annak engedélye nélkül belép párja Facebook-profiljába, azt megváltoztatja, vagy esetleg törli. Csak az engedély nélküli belépés miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, a változtatásokért már 3 évvel. Ha mondjuk még az üzenőfalra is kiír a párjáról becsületsértő kifejezéseket, akkor nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértésért akár 1 év szabadságvesztést is kaphat. És ha kellő kreativitással még „odaphotoshoppol” is valamit, becsület csorbítására alkalmas kép nyilvánosságra hozataláért akár 3 év szabadságvesztéssel is büntethető, és az előző tételek kapcsán halmazati büntetés kiszabásának lesz helye. Ha pedig a fenti becsületsértést visszatérően követi el, akkor az már zaklatásnak minősülhet, aminek a büntetési tétele akár 2 év szabadságvesztés.

Zaklatás

– Az online zaklatás, angol kifejezéssel cyberbullying napjaink egyik súlyos problémája, több formája van, és lényege a rendszeresség. Már az is zaklatásnak számít, ha valakinek egyszerűen megfigyeljük a netes tevékenységét, a tipikus cyberbullying azonban a „Z” generáció tagjait érinti. Elkövetői és áldozatai többsége is gyerekek vagy fiatalok, akikre a zaklatók, főként osztálytársai, ismerősei „rászállnak”; szándékosan, hosszabb időn át, folyamatosan piszkálják, megfélemlítik, kiközösítik, lelki terror alatt tartják. A legsúlyosabb esetekben ez a magatartás akár öngyilkossághoz is vezethet – figyelmeztetett a bíró, hozzátéve, hogy a szülőknek tisztában kell lenniük ezekkel a veszélyekkel.

Néhány ijesztő statisztikát is megosztott: nemzetközi felmérések szerint az internetes zaklatásokat elkövetők 45 százaléka korábban maga is hasonló zaklatás áldozata volt, továbbá a 10–18 év közötti fiatalok ötödét érte már online bántalmazás. – A jelenség fő oka az lehet, hogy míg szemtől szemben meggondoljuk, mit mondunk a másiknak, az online tér személytelenségében feloldódnak a gátlások…

Meztelen fotók

– A zaklatás speciális formája a sexting, amely a sex és text (szöveg) szavakból áll össze; ez esetben szexuális tartalmú fotók küldözgetéséről van szó. És itt egy nagyon érzékeny területre érünk, mert ez gyakran átfedést mutat a gyermekpornográfiával, illetve számos esetben annak minősül – hangsúlyozta Rozsnyai Balázs. – E szempontból fontos, hogy hazánkban a Büntető törvénykönyv gyermekpornográfiaként kezeli a 18. évét be nem töltött személyről készült pornográf képet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például egy tini lefotózza magát meztelenül, és elküldi a pornográf képet egy másik tininek, már bűncselekményt követett el! És mivel 14. életévét már betöltötte, büntethető! Ennek súlyosabb formája, ha nagy nyilvánosság számára elérhetővé teszi a fotót, mondjuk, megosztja az Instagramon; a Btk. szerint 2–8 év közötti szabadságvesztéssel sújtható – mutatott rá a bíró, megjegyezve, e fiatalok nem is sejtik, jogi szempontból mit követnek el.

Extrém helyzetek

Az viszont már a laikusok számára is egyértelműen bűncselekmény, ha a kiskorúról készült kép továbbítását, megosztását nagykorú személy végzi. – Magyarországon eddig nem tudok hasonló esetről, de az Egyesült Államokban vagy Franciaországban számos eljárás folyt olyan kiskorú személyek ellen, akik magukról tettek közzé pornográf felvételeket. Az USA Új-Mexikó államában pedig a kiskorúak sextingjének utóbbi formája miatti büntetőeljárások olyan gyakoriak voltak, hogy jobbnak látták a gyermekpornográfiának ezt a formáját legalizálni – mondta Rozsnyai Balázs.

Illetékesség

– A bírók, ügyészek, rendőrök nagyon nehéz helyzetben vannak az újfajta bűnelkövetési módokkal szemben, mert ezekhez teljesen új megközelítés és speciális szaktudás szükséges. Míg a hagyományos bűncselekmények bizonyítékai – egy tárgy, egy hajszál – mind kézzelfoghatóak, a digitális bűncselekményeké közel sem azok. Így például újabban egyre több szolgáltatás működik felhőalapon (nem egy adott gépen, hanem virtuális térben tárolja az információkat – a szerk.), ami igencsak megnehezíti a lefoglalást. Ezentúl gyakran nem egyértelmű az illetékesség kérdése sem; így például egy mobileszközével folyamatosan utazó „vaterás csalás” elkövetője kapcsán melyik nyomozati szerv fog eljárni? Még bonyolultabb a helyzet, ha nemzetközivé válik az ügy, márpedig a kiberbűnözésben nagyon könnyen megjelenhet külföldi szál, hiszen akár a világ másik végéből is lehet online bűncselekményt elkövetni – sorolta Rozsnyai Balázs, mivel szembesül e téren az igazságszolgáltatás.

Nyelvi nehézségek

Mint mondta, határon átnyúló ügyekben nemzetközi bűnügyi jogsegélykérelmek útján lehet csak sok esetben a nyomozással tovább haladni, mely esetekben nyelvi akadályok nehezítik az együttműködést, a jogsegélykérelmek teljesítése pedig az eljárások elhúzódását eredményezheti. – A felderítés nehézkessége mellett a nagyon magas látencia is jellemző. Az áldozatok ugyanis gyakran ráébrednek a maguk hibájára, balgaságára, így például arra, hogy nem voltak kellően elővigyázatosak, ismeretlennek utaltak pénzt, bedőltek az adathalászoknak. Emiatt, ha nem érte túl nagy anyagi kár őket, feljelentést sem tesznek – osztotta meg a tapasztalatokat.

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés, rágalmazás; információs rendszer megsértése, valamint zaklatás – ez az a három kiberbűncselekmény-típus, mely megyénkben leggyakrabban kerül a bíróságok elé. Hogy hány, arra Rozsnyai Balázs pontos számot nem tudott mondani, csupán annyit: egyre több. – Míg a fizikai térben jónak mondható a közbiztonság, az online közegre ez sajnos, nem igaz: a kiberbűnözésé a jövő. A magyar bírósági szervezet fel van készülve a tipikus hackelős, adathalászattal, csalással egybekötött kiberbűncselekmények elbírálására, de leginkább a megelőzéssel tehetünk az áldozattá válás ellen; ahogy a nyílt utcán sem mászkálunk meztelenül, pénzünket lobogtatva, úgy az online térben sem viselkedhetünk meggondolatlanul – intett.

Igazítani a törvényeket

– A hazai büntetőjogról azt mondhatjuk, egyelőre lefedi az online bűnözést. A büntetőeljárási törvény szintén tartja a lépést a korral, például ha a bűncselekmény elkövetésekor mások számára is elérhető gyermekpornográf képek, videók kerültek az internetre, akkor a bíróságnak az ítélethozatal mellett fel­adata az is, hogy a jogsértő tartalmat eltávolítsa. A technológia azonban folyamatosan változik, vele együtt az online bűnelkövetési módszerek is, és a törvényeket folyamatosan hozzájuk kell majd igazítani – vetítette előre.

„Kiberbírók” a tárgyalótermekben

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2018 júliusában létrehozta a kiberbűnözéssel foglalkozó bírósági hálózatot, melynek megyénként egy bíró és egy informatikai szakember a tagja. A célja, hogy felkészítse a bírói kart az online bűnözés jelentette kihívásokra, áthidalja a digitális szakadékot a profi IT-bűnözők és a bírók között. Folyamatos képzéssel, tanácsadással segíti a bírósági szervezet munkáját. A hálózat tagjai nemzetközi képzéseken is részt vesznek, majd megosztják a tanultakat az itthoniakkal. Jelenleg a képzési rendszer kialakítása folyik, és készül egy kézikönyv is a bírák számára, mely a napi szinten alkalmazható ismereteket tartalmazza majd – számolt be róla Rozsnyai Balázs, a kiberhálózat Hajdú-Bihar megyei (egyik, bíró) tagja.

A képzések az internetes zaklatásokra, a csalásokra, a tiltott adatszerzésre, a kriptovalutára és a szerzői jogok megsértésére koncentrálnak majd. A bírák részéről igény merült fel arra, hogy a sértettek kapcsán is készüljön útmutató, elsősorban a megelőzésben segítve a polgárokat. – 2013 óta az OBH által megújított keretek közt sikeresen működik a bírósági szervezet Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózata, amely annyiban mutat közös vonást a kiberhálózattal, hogy mindkettő olyan speciális szakmai tudást fed le és oszt meg a bírákkal, amely valamennyi büntetőügy típust érinti, illetőleg a jövőben érintheti – mondta. – Gondoljunk egy közlekedési bűncselekményre, amely külföldi elkövető esetén nemcsak az európai uniós joghoz kapcsolódó kérdéseket vethet fel, hanem a nem is oly távoli jövőben kibervonatkozású megközelítése is lehet, például az önvezető autókhoz vagy a mesterséges intelligenciához kapcsolódóan. Úgy vélem, hosszabb távon a kiberhálózat szaktudása, tevékenysége be fog épülni valamennyi bíró mindennapi munkájába, ilyen értelemben minden bíró „kiberbíró” lesz.

– Szőke Tímea –

