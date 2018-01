A Derecskei Kézműves Kör bemutatkozó kiállítása

A Derecskei Kézműves Kör 1996 óta élteti, összetartja ezt a közösséget. A csoport nagy létszámú, a különféle művészeti ágak széles spektrumát felvonultató tagsága értékteremtő, megbecsülésre méltó munkát végez. Nem véletlen, hogy Derecske város vezetése 2011-ben a Derecske városáért kitüntető cím adományozásával ismerte el tevékenységüket.

Változatos, sokszínű munkát végeznek: a környező települések falunapjain bemutatkoznak, kiadványokat állítanak össze, az utánpótlás nevelésben kiemelkedő szerepet vállalnak, mellyel lehetővé teszik a fiatal alkotók számára a bemutatkozási lehetőséget, többek között a Kis Adventi gyermekprogramot; nyári táboraikban a hagyományos kézműves technikák elsajátítását. Mindezek mellett gyermekjátékokat készítenek a helyi iskola számára. Ez mind- mind olyan tevékenység, mellyel Derecske, és annak szűkebb környezete (Tépe, Sáránd, Belényesújlak és Debrecen) valódi értékek iránt elkötelezett aktív lakosságára is hatást gyakorolnak.

Kiemelendő a Kör helyi értéktárhoz kapcsolódó munkája is. Ők kezdeményezték a derecskei szűrrátétkészítés helyi értékké nyilvánítását, melyet ezután továbbítottak a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba, de megemlíthetjük a derecskei hagyma magyar nemzeti értékek sorába való felvételének elindítását is.

Kezdeményezésükre települési értékké nyilvánították a derecskei kisbunda mintát, a vesszőfonást, és a fafaragás helyi egyediségét is, olyan motívumokat, díszítőelemeket, melyek csak erre a vidékre, erre a közösségre, az itt élő mesterek sajátos ízlésvilágára volt jellemző, s melyeket hajdanán a közösség fogadott be, tett magáévá. A népművészet legfőbb sajátossága, hogy ki lehetett ugyan találni egyedi, az alkotó saját ízlésvilágát kifejező motívumokat, mintázatokat, ám az csak abban az esetben válhat részévé az adott településnek, ha azt az ott élő közösség be-, és elfogadta, mellyel egyben részesévé tette történelmének.

Az alkotások február 16-ig tekinthetők meg hétköznapokon 10-től 17 óráig, szombatonként 10-től 14 óráig a Tímárházban. Vasárnap, hétfő szünnap.

– Debreceni Művelődési Központ –

