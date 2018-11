A debreceniség teteje: óriáskerék a magasban

A rítusok fontos szerepet töltenek be az életünkben, s maguk a hagyományok, amelyekhez kapcsolódva élnek. Bizonyos eseményeket kiemelnek a többi közül, megvilágítanak és lehetővé teszik, hogy ne vesszenek el a mindennapokban. Ezért lesznek emlékezetesek, sőt meg is őrződnek azok a pillanatok, amik évről évre ismétlődnek, hagyományozódnak, keretet adnak és folytonosságot.

Sok nagyszülőt láttunk unokákkal a szombaton megnyílt debreceni adventi vásáron. Angyalos gyertyákat, adventi koszorúkat, mézeskalácsot, csokoládét nézegettek és kóstoltak, s közben meséltek arról, hogy a várakozás mire jó.

Fotó: Molnár Péter

S persze vannak olyan új hagyományok is, amelyek nemcsak az unokáknak, hanem még a nagyszülőknek is újak: például az óriáskerék, ami a hamarosan elkészülő főtéri korcsolyapályával együtt tavaly elindult a hagyománnyá válás útján.

Már tényleg csak a hó és a díszkivilágítás hiányzik ahhoz, hogy Debrecenben is elkapjuk az ünnepi várakozás hangulatát, és fogva tartsuk egészen a szentestéig. A felkészülés, a ráhangolódás nagyon fontos időszak, amelynek vége a méltó ünneplés. Az, hogy kinek mit jelent majd maga a karácsony, nagyban függ attól, milyen hatások érnek minket az adventi időszakban. Debrecen segít abban, hogy minden gyerek – felnőttként – jó érzéssel gondoljon vissza ezekre a napokra.

Van-e aki nem akar mulatni?

Szombaton ugyan esernyővel, de így is sokan meglátogatták a Kossuth téren és a Piac utcán megnyílt, a város és a Főnix Rendezvényszervező Kft. által szervezett adventi vásárt. Több mint száz kirakodó vár a portékájával. Kihasználva a még enyhe időt, szinte meg sem állt a Debrecen Eye, a 45 méter magas monumentális óriáskerék, amely nemcsak tavaly ugyanitt (kisebb kiadásban), de a Campus Fesztiválon is a város fölé emelt.

Fotó: Molnár Péter

A fények most még nem gyúltak ki, a város karácsonyfája viszont már áll, és a gyertyaárusok a közelgő advent jegyében négy gyertyából álló kompozíciójukat tolták előre a kínálatban. Tudták, hogy a keramikusoknál is van olyan adventi gyertyatartó, amely kifejezetten az év ezen várakozással teli időszakára készült? És azt, hogy a forralt bor számtalan ízesítéssel kapható? Burgerek, házias ételek, kürtőskalács és csokoládé-szökőkút: az idei ünnep ismét szívet-lelket melengető lesz – ígéri a forgatag hangulata. Németországból, a Fekete-erdőből egy hangulatos hütte érkezett a főtérre, hamarosan pedig jégpálya is épül a Nagytemplomnál. A külön ide épített, gyönyörűen dekorált, valódi alpesi hangulatot idéző hüttében forralt borokkal, puncsokkal és más melengető finomságokkal várják a vásározókat. A hütte a síelés világának szótárában hegyi menedékházat jelent, szó szerinti magyar fordításban talán a kunyhó szó áll hozzá a legközelebb. Mindegy is: ha végre megérkezik a hó a cívisvárosba, van már hol felmelegedni!

Zenés invitálás

Szombaton még volt egy-két zárt faház, de vasárnapra már minden felirat azt üzente az „egyenházikókon”, hogy gyere, készülj az ünnepre, segítünk csomagolni, díszíteni, öltözködni, kóstold meg a finomságainkat! Ezt a debreceniek komolyan is vették, mert a délutáni megnyitón olyanok is akadtak, akik táncra perdültek jókedvükben. Még szép, hiszen így „dobolták ki” a vásár nyitányát:

„Legyen áldott az Úr, ki éltet titeket, megtartotta épen egészségteket, bár gyászba nem borította fejeteket, azután is híven őrizzen titeket! Csendesség, szép vendég, nem kell szomorkodni, van-e a házban, aki nem akar mulatni? Nincs, mer’ azt a pitvarajtón is ki kell tolni.”

A Debrecen Dixieland Jazz Band melegítette fel a még bátortalan vásározókat, ezt követően pedig felvonulás vette kezdetét artistákkal, gólyalábasokkal; a Debreceni Népi Együttes hol énekelve, hol pedig verselve dicsérte s mutatta be az árusstandokat, mögöttük pedig a Magyar Nagycirkusz artistái és jelmezesek színesítették a sort, sőt tevék, lámák, marhák vonultak a belvárosban.

Fotó: Molnár Péter

BB

