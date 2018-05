A debreceni gitáros külföldön bontogatja a szárnyait

Stringsgirl neve sokak számára csenghet ismerősen, a művésznév mögött rejlő Katona Reni instrumentális dalaival gitározta be magát a zenei világba, s vált ismertté többek között Driftaway, Lifelong Dream és Journey című szerzeményeivel. Reni élete a kezdetek óta hatalmas fordulatot vett, jelenleg Hollandiában él, ám a gitározással továbbra sem hagyott fel. De ne szaladjunk ennyire előre.

Reni 2008-ban (13 évesen) örök kedvence, Bryan Adams hatására ragadott először gitárt a kezébe, amikor megismerte a kanadai zenész dalait. – Eleinte leginkább az ő számait tanulgattam, majd Slash, Joe Satriani, John Norum és Richie Sambora zenéi következtek, kezdetét vette a szólógitár őrület, és elválaszthatatlanná váltunk a gitárommal. Az egyetemista éveimben szinte reggeltől estig csak gitároztam, gyakoroltam, és dalokat írogattam. Azóta, főleg az utóbbi egy évben, kevesebb időm jut szeretett gitárjaimra, de a mai napig fontos szerepet játszik az életemben a zene – mondta el érdeklődésünkre a fiatal tehetség, hozzátéve, testvérétől sem áll távol a zene, aki 10 éve dobol a debreceni Rocksuliban.

Reni is ezen az ikonikus helyen kezdte a gitártanulást, Kozma Norbi és Kékkői Zalán kezei alatt. Habár ismerkedett a basszusgitározással és a dobolással is, sőt, még énekelni is tanult, a gitározás nőtt igazán a szívéhez. – A debreceni Rocksulinak köszönhetően rengeteg lehetőségem volt. Az egykori zenekarom is rocksulisokból állt, akikkel számos rendezvényen, és fesztiválon rész vehettünk, eljutottunk Székelyudvarhelyre és többször Budapestre is. Amikor 2012-ben az akkori zenekarral szétváltak útjaink, megszületett a Stringsgirl, mivel szerettem volna az érzéseimet dalok formájába önteni. Nagyon sok dalkezdemény és szöveg halmozódott fel bennem az évek során, amiket a zenekaraimmal nem tudtam megvalósítani, így kezdtem bele a saját projektbe – idézte fel Reni, aki már egy ideje tervezgeti, hogy kislemezt (vagy akár egy teljes lemezt) jelentet meg, egyelőre azonban ez még várat magára.

A zene nyelvén kifejezni

Ha egy érzés sok ideig foglalkoztat, akkor ebből előbb vagy utóbb dal születik. Nagyon sok olyan érzés van, amit csak a dallamok által tudok megfelelően kifejezni. Ebből az indíttatásból kezdtem el instrumentális dalokat írni”

– tette hozzá. Érzésekben és élményekben pedig egészen biztosan nem szűkölködik a debreceni lány, ugyanis a közelmúltban egy idegen országba, Hollandiába költözött párjával. Elmondta, az elmúlt egy év, az elköltözés, az élet egy új országban nagyon sok érzelmet keltett benne, amiből szerinte hamarosan születni fog egy dal is. Mindenképpen szeretné folytatni a zenélést Hollandiában is, szívesen alapítana egy akusztikus zenekart, és örömmel lépne fel újra kisebb klubokban. – Az itt töltött fél év alatt szerencsére látszik, hogy van itt is egy nagyon színes zenei élet, úgyhogy jók az esélyek. Most kevesebb időm jut a zenére, mint amennyit szeretnék, de újra elkezdtem gyerekeknek gitárt tanítani, ami nagyon hiányzott már az elmúlt fél évben. A mindennapjaimat a fotós-videós vállalkozásunk építgetésével töltöm – mondta.

A dalokkal is „képben lenni”

Reni dalaiban nagy hangsúlyt fektet a képi megjelenítésre is, ebben párja, Balló Béci van a segítségére. – Úgy érzem, hogy egy dal audio formában való megjelentetése kicsit kevés lenne ahhoz, hogy az emberek felfigyeljenek rá a mai túltelített zenei piac mellett. Emiatt szoktunk rengeteg időt és energiát fordítani arra, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtegyük azért, hogy a dal ne csak hangilag, de képileg is megfelelően prezentálja az üzenetet – zárta gondolatait.

– Vass Kata –

