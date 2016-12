A Debreceni Egyetem négy sportolóját választották meg a legjobbnak

A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. Az idén 54 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére.

A Debreceni Egyetem doktorandusza, Senánszky Petra negyedik alkalommal végzett a voksolás élén uszonyosúszásban. Klubtársa, az építőmérnök szakos hallgató, Kosina Gergő pedig harmadjára lett a legjobb férfi uszonyosúszó.

Most először győzött strandlabdarúgás kategóriában a Debreceni Egyetemen sportszervező szakos Szentes-Bíró Tamás. A tehetséges védő a DEAC futsalcsapata mellett a magyar strandlabdarúgó válogatottnak is tagja. Nagypályán most a Nagyhegyes gárdáját erősíti, és a tervek szerint a tavaszi szezonban az egyetem megye I-ben szereplő csapatához, a DASE-hoz igazol.

A szektorlabda 12 érintéses szakágában Puskás László, a DEAC sikeres versenyzője kapta az elismerést. A csapatban Eb- és vb-második helyezett válogatott sportoló idén egyéniben megnyerte a hazai bajnokságot, emellett az év játékosának is megválasztották.

