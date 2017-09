A Debreceni Egyetem közleménye a tanszéki “elhatárolódásokról” és Vajda Mihály címéről

A Debreceni Egyetem augusztus 24-én kelt közleménye adta hírül, hogy legfőbb döntéshozó szerve, a Szenátus augusztus 18-án megszavazta a Civis Honoris Causa címet Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnöknek. A közéleti, társadalmi szereplőknek adható elismerést az egyetem Szenátusa 2013-ban alapította a korábbi rektor javaslatára. A címet Habsburg György utazó nagykövet és Rudolf Schuster volt szlovák köztársasági elnök kapta meg eddig.

A Civis Honoris Causa cím odaítéléséről testületi döntés van, arról az intézmény választott testülete döntött. A 90%-os támogatottsággal elfogadott határozat érvényes, azt az intézmény fenntartja. Az elmúlt egy hétben a testületi döntéssel szemben tanszéki állásfoglalásra hivatkozó egyetemi tanszékek száma 4, melyből háromban a 2013 előtti rektori vezetés tagja volt a tanszék első embere, kettőnek is a vezetője a korábbi rektor. (A Debreceni Egyetemnek 216 tanszéke van.) A titkos szavazásokon született tanszéki állásfoglalások kiadói a mai napig nem keresték meg az intézmény vezetését, a tiltakozásukat hivatalos csatornán nem juttatták el a vezetéshez. Ebből arra következtetünk, hogy a sajtón és közösségi portálokon keresztül próbálnak nyomást gyakorolni az intézmény döntéshozóira. Mindez sajnálatos tény, mint ahogy az is, hogy az elmúlt tanévben a tőlük függő viszonyban lévő hallgatókat, doktoranduszokat is több alkalommal tiltakozásokra buzdították, akár intézményi kezdeményezések, akár doktorandusz hallgatókat érintő törvényi szabályozás miatt. Az intézmény rektora tegnapi napon (2017. szeptember 7-én) megkapta és tudomásul vette – az egyébként az intézményben évtizede kurzust már nem tartó – Vajda Mihály lemondását a professor emeritusi címről.

Az intézmény tiszteletben tartja a magánvéleményeket, de azt elítéli, hogy egyetemi polgárok az érvényben lévő szabályzatokban szereplő határköröket túllépve tesznek nyilatkozatot, hangulatkeltéssel és az intézményi előírásokat semmibe véve akarják lejáratni a Debreceni Egyetemet.

A díjazott a kitüntetés átvételétől jogosult a cím viselésére. Az átadásra akkor kerül sor, amikor sikerül olyan időpontot találni, ami megfelel a díjazottnak.

– Debreceni Egyetem –

