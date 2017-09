A Debrecen–Budapest táv ma már nulla forint is lehet

Akinek elektromos autója van (ezeket leginkább a zöld rendszámukról és a hangtalan suhanásukról lehet felismerni), az már ma is gyakorlatilag ingyen teheti meg a Debrecen–Budapest távolságot, oda-vissza. És a Naplónak nyilatkozó szakember szerint ez még csak a kezdet…

Világhódító úton

Míg öt évvel ezelőtt még senki nem vásárolt magának elektromos kocsit, tavaly már több mint kétmillió ilyen jármű közlekedett világszerte az utakon. Noha méregdrága járművekről beszélünk, amiknek az értékvesztése is jókora, úgy tűnik, a térnyerésük töretlen. Olyannyira, hogy Norvégiában 2025-től már csak elektromos autót lehet majd eladni, a britek és a franciák pedig azt ígérik, hogy 2040-ig teljesen leállítják a benzines és a dízel járművek árusítását. Mindeközben Kínában talál gazdára az elektromos járművek 40 százaléka, és ezzel ők a piacvezetők. Több mint kétszer annyit adnak el, mint az USA, Európán belül pedig a norvégok vezetnek.

Inkább hazudtak…

Orbán András, a több márkát is forgalmazó debreceni OMP Autóház Kft. ügyvezető igazgatója szerint a történet azzal kezdődött, hogy világszerte folyamatosan emelték a károsanyag-kibocsátási elvárásokat, amit egyre nehezebben tudtak teljesíteni a gyárak. Egyre növekvő költségek mellett, mind kevesebb haszonra tudtak szert tenni. „Ismerjük a nemzetközi botrányt, hogy világmárkák inkább éveken át hazudtak, csak menjen a biznisz. Ekkor jöttek a hibridmotorok, amiknek a beépítésével a gyártók tudták egy kicsit „sminkelni” a károsanyag-adataikat. Ezeknek azonban az volt a hátránya, hogy árammal nem lehetett tölteni, a saját maga által termelt árammal pedig csak kis távolságokat tudott a kocsi megtenni.

Éppen ezért a következő lépés a technológiai forradalom terén a tölthető modellek kifejlesztése volt. Ebben ugye élen jár az amerikai Tesla” – mondta a szakember.

Érdemes mérlegelni

Amikor valaki elektromos autót vesz, azt kell mérlegelnie, hogy mennyit jár távol és mennyit a városban. Az utóbbi két évben robbanásszerűen jönnek be az elektromos autók Magyarországra. Ezek újonnan drágák és nagy az értékvesztésük is. – A nyugatiak szabadulnak a 3–4 éves elektromos autóiktól, amelyekre csak ezt követően kell majd sokat költeni. Az akkumulátor cseréje nem olcsó mulatság. Az igazi áttörés az lesz, ha az elektromos autók hatótávolsága eléri a 250–300 kilométert egy töltéssel. Most 150 kilométert tudnak megtenni optimális viszonyok között.

Tízszereznék az e-kutakat Debrecenben Debrecen - Jelen állás szerint ingyenes lenne az energia az elektromos járgányokba. A város kilenc pontján összesen tíz elektromos töltőállomást létesítenének gépjárműveknek állami és önkormányzati forrásból egy éven belül. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Jedlik Ányos program révén 25 és fél mil... Tovább a cikkhez

A régi 4-es főúton már ma is el lehet jutni Budapestre elektromos autóval, hiszen útközben van e-töltőállomás. Mivel pedig ezekre a kocsikra se adót, se parkolási díjat nem kell fizetni, és egyelőre a töltés is ingyen van, egy budapesti út költsége gyakorlatilag nulla forint. Ami ugye egy fuvarozónak hatalmas versenyelőny – fogalmazott Orbán András, hozzátéve, hogy miután ők is forgalmaznak elektromos autókat (személy- és haszonjárműveket egyaránt), telepítettek egy elektromos gyorstöltő állomást a szalon mellé.

Évtizedeken át az olajlobbi gátolta a villanyautók terjedését, a környezetvédelem azonban a mai világban nagy kényszerítő erő. A másik hátránya az, hogy a töltés időbe kerül, és nem mindenki tudja kivárni. De a technológiai fejlődés a várakozási időt is lerövidíti.”

Debrecen is „töltekezik”

A Nemzetgazdasági Minisztérium 25,5 millió forintos támogatásával egy éven belül tíz elektromos töltőállomás (9 gyors- és 1 villámtöltő) létesülhet a megyeszékhelyen, mely maga is 15-18 millió forintot áldoz erre a célra. A villámtöltő előnye az, hogy általa 20–30 perc alatt 80 százalékra tölthető fel az e-autó akkumulátora, míg a gyors­töltővel ez jóval hosszabb időt (akár több órát) igényel. A töltés egyelőre térítésmentes lesz. Mivel a kormány deklaráltan támogatja az e-autók terjedését, országszerte egyre több helyen építenek ki töltési lehetőségeket.

HBN–PA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA