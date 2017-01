A DEAC női futsal csapatának új játékosa is bemutatkozhat vasárnap a Tolna ellen

A DEAC az egyik legjobb formában lévő, nemrég tovább erősödött csapatot igyekszik meglepni, amihez nagy szükség lehet az előző heti remek, koncentrált játék megismétlésére, valamint – ha minden akadály elhárul – új igazolása, Bereczi Orsolya segítségére is.

SÓLYOM ATTILA: – A múlt heti jó játék és szoros eredmény miatt van okunk optimizmussal tekinteni a hétvégi mérkőzésre. Igaz, hogy az Astránál sok hiányzó volt, ennek ellenére biztató volt a játék, és kis szerencsével pontot, pontokat szerezhettünk volna. Fegyelmezetten játszottunk, erre most is szükség lesz. Sok múlik a kulcsjátékosokon, kapusunkon. A hozzáállással és az akarással biztosan nem lesz gond. S bár vannak apróbb problémáink, úgy tűnik a legerősebb csapattal próbáljuk meg a bravúrt. Reméljük játszik és jól mutatkozik be az új szerzeményünk – Bereczki Orsi – aki nagy erőssége lehet a DEAC-nak. A Tolna erősödött a tavaszi szezonra és én őket tartom a bajnokság egyik legnagyobb esélyesének. Tehát aki kilátogat a meccsre, egy motivált DEAC-ot és egy bombaerős, ukrán válogatott játékosokkal megtűzdelt Tolnát lát egymással megmérkőzni. Célunk a rájátszásra való felkészülés, de az alapszakasz hátralevő mérkőzésein sem adjuk könnyen a bőrünket.

A DEAC-nak ez lesz az első hazai meccse 2017-ben. Idegenben egy hete már játszottunk, s akkor nagy meglepetés küszöbén állva csak egy góllal (6-5-re) kaptak ki a bajnoki címvédő otthonában. Ez azonban egy másik mérkőzés lesz, és a DEAC még van annyira törékeny, hogy sajnos beleszaladhat egy sima vereségbe is, amennyiben nem sikerül végig koncentrálnia, illetve ellenfele is remek napot fog ki.

Ezért óvatosan várják a vasárnapi találkozót, ám amint edzőjük is elmondta, a rájátszás meccsein kell majd a legjobbunkat elővenni, addig ezek a kiemelten nehéz találkozók főleg az edződést segítik elő.

– Koppányi Szabolcs –

