A DEAC II és az egyetemi floorballcsapat is nyert a hétvégén

Karikás Krisztiánék a Salgótarján és a Budafok elleni vereség után Balassagyarmatra utaztak a három pontért. A hazaiak azonban hamar eldöntötték a meccset. A balassagyarmati Nagy Olivér a harmincötödik és harmincnyolcadik percben is eredményes volt. Az első félidő után 2-0-val fordultak a csapatok. A második játékrészben ugyan mindent megtett a DEAC, de csak a szépítésig jutottak Nagy Dávid büntetőgólja révén. Az ötvenegyedik perctől a debreceni egyetemi csapat Nagy Zoltán piros lapja miatt tíz emberrel játszott. Vereségével a DEAC visszacsúszott az NB III Keleti csoportjának hetedik helyére.

Balassagyarmati VSE-DEAC 2-1

Gól: Nagy O. (2), Nagy D.

Megye I – Hetet kapott a DASE

A Hajdú-Bihar megyei I. osztály hetedik fordulójában a bajnoki címre is esélyes sárrétudvari nem kegyelmezett a debrecenieknek. A hazaiak Füleki Béla vezérletével hét gólig meg sem álltak. A mérkőzés tizenhét percig volt döntetlen, ezt követően indult be a hazai gólhenger. A DASE egyetlen gólját Sütő Balázs szerezte. A debreceni csapat továbbra is a tabella tizenharmadik helyén áll.

Sárrétudvari KSE-DASE 7-1

Gól: Kovács B. (2), Rozsik, Szabó T., Füleki (2), Fegyverneki illetve Sütő

Megye II – Veretlen a DEAC II.

Egyedüli egyetemi csapatként a DEAC II. tért haza három ponttal a hétvégén. Báránd ellen a megye II. Déli csoportjának ötödik fordulójában rangadót játszottak Lénárt Gergőék, akik szerették volna tovább folytatni győzelmi szériájukat. Ellenfelük pedig a felzárkózás reményében fogadta a debrecenieket a Babaligeti stadionban. Egy színvonalas és hajtós mérkőzést láthattak a nézők szombat délután. A hazaiak szerezték meg a vezetést, a tizenhatodik percben Vígh Norbert góljával, amire pár perccel később Molnár Márton válaszolt. A második félidő döntetlennel zárult. A mérkőzés a hetvenhatodik percben, Csák találatával dőlt el. Ezzel folytatódott a DEAC II. hat meccses győzelmi sorozata. Katona Lászlóék tizennyolc ponttal továbbra is a megye II. élén állnak.

Báránd KSE-DEAC II. 1-2

Gól: Vígh illetve Molnár, Csák

Kézilabda – Kikapott a DEAC Algyőn

Az előző szezon ezüstérmeséhez, a ContiTech FKSE-Algyőhöz látogatott a DEAC férfi kézilabda csapata az NB 1/B Keleti csoportjának hétvégi fordulójában. Sajnos hiányzott az előző héten megsérült, és azóta már sikeres orrműtéten átesett Mucza Nobert, illetve Sugár Bence is, akinek térdét október végén operálják. Nem tarthatott a fiúkkal Leiter Imre sem, aki a mérkőzést megelőző pénteki edzésen szenvedett bokasérülést.

A mérkőzés nem úgy indult, ahogy azt a debreceniek eltervezték, ugyanis 10 perc után 4-1-re vezetett az Algyő. A félidő derekára azonban elfogyott az előny, a játékrész végéig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A szünetben 12-11-re vezetett az Algyő. A második 30 perc elején a hazaiak szinte átrohantak a debreceni csapaton. A 45. percben már 9 góllal vezettek a csongrádiak. A mérkőzés végére a DEAC-nak sikerült ugyan kicsit javítani az eredményen, de megérdemelten nyertek a csongrádiak 28-21-re.

Algyő-DEAC 28-21

Floorball – Esélyt sem adott ellenfelének a DEAC

A jelentősen átalakult DEAC a fővárosi Neumann csapata ellen kezdte meg idei bajnoki szereplését a hétvégén. Az első játékrész tapogatózó játékkal kezdődött, majd folyamatosan debreceni fölény alakult ki. Kapuvas és érvénytelen gól után, Pál Lóránt révén megszerezték a vezetést a debreceniek. A szünetig Okos Csanád és Lippai Péter is betalált. A második húsz percben átrobogott ellenfelén a DEAC: hét gólt rámoltak be a fekete mezes egyetemisták a vendégek hálójába. Pál Lóránt, Balogh Richárd, Fábián Donát és Okos Csanád talált be. Az utolsó harmadra annyi kérdés maradt, hogy sikerül-e megóvni a debreceni kaput a góltól. Ez teljesült, ráadásul további öt találatot is szereztek az egyetemisták.

Lánczi András, játékos-edző így nyilatkozott a meccs után: „Gratulálok a csapatnak! Dicséretes, hogy ilyen meggyőző fölénnyel sikerült győzelmet aratnunk, ráadásul gólt sem kaptunk! Ez utóbbi igen ritkaságnak számít floorballban! Remélem, hogy a mostani jó játék a következő mérkőzéseken is jellemezni fog minket. Voltak még hibáink is, ezeknek a javítására is figyelni fogunk.”

Debreceni EAC – Neumann Wombats 15:0

Futsal – Indul a bajnokság

Szeptember 25-én, 18 órától a DESOK csarnokban hivatalosan is elrajtol a 2017/2018-as futsal szezon! A Debreceni Egyetem Atlétikai Club NBIII-as csapata hazai pályán fogadja a bajnokság első fordulójában a Nyírkarászi SE együttesét.

