A DEAC döntetlenje siker, de a győzelem is a kezünkben volt

Ezután átvették az irányítást, és a nemrég érkező új játékosok és a régiek jól működő egységének hála a vezetést is megszerezték, két alkalommal (2-3, 3-4). A zalaiak azonban tapadtak a debreceniekre, sőt, a végén visszavették a vezetést, ám Urai Bianka csapatkapitány remek találattal hozta döntetlenre a mérkőzést.

A találkozó krónikájához tartozik, hogy egygólos DEAC vezetésnél a második félidőben szabályos találatot vettek el a vendégektől, amikor jól hallhatóan egy már gólba tartó lövésbe fújt bele a játékvezető érthetetlen módon, és fújta vissza az egész akciót – hogy szabadrúgást adjon a DEAC javára egy korábbi szabálytalanság miatt.

Az viszont örömteli, hogy az ősszel botladozó alakulat összeszedte magát 2017-re, és most már reális esélye lehet célja elérésére, vagyis az NB1-ben maradás kiharcolására. A pár hete a fővárosból igazolt – egyébként balmazújvárosi – Bereczki egy, a napokban Hajdúböszörményből visszatérő Dancs két góllal “jelentkezett” be régi-új csapatánál.

Női futsal NB1, 15. forduló

Göcsej SK 36 – DEAC 5-5 (2-2)

DEAC: Katona – Radics, Urai, Bornemissza, Bereczki. Cs.: Dancs, Pócsik, Máriás. Edző: Sólyom Attila.

Gól: Dancs (2), Urai, Radics, Bereczki

Sólyom Attila: Jól játszottunk a Göcsej ellen. Védekezésben néhány taktikai hibától eltekintve jól muzsikáltunk, míg támadásban ötletesen futsaloztunk. Meglátszik, hogy erősödött a csapat kerete, ami a pályán is megmutatkozott. Dancs Rebi is hasznos tagunk lesz ismét, de látszik a kihagyás rajta. A jövő szempontjából arra azonban figyelnünk kell, hogy gyakorlatilag mind az öt gól, amit kaptunk, elkerülhető lett volna. A játékvezetők nem igazán fogtak ki jó napot, legalább három lényeges esetben komolyan tévedtek a kárunkra. A meccs után egyikük sűrű elnézéskérések közepette jött oda hozzánk, de azzal akkor már sokat nem értünk.

A meccsről

A zalaegerszegi sportcsarnokban a szombat kora esti találkozó első negyede inkább a hazaiak irányítása mellett zajlott. 1-0-ra, majd 2-1-re is ők vezettek, ám mindkétszer egyenlítettünk: Dancs Rebi volt pontos befejező – remek belépőt produkálva első meccsén visszatérése óta (2-2).

Ezt követően, a második félidőben már az ellenfélnek kellett futnia az eredmény után, mivel 3 perc elteltével már nálunk volt az előny (Radics Ági passza után a fellazuló zalai védelemmel szemben egy pillanatra üresen maradó Bereczki a kapus válla felett a hosszúba bombázott, 2-3).

A Göcsej azonban nem esett össze, és mivel volt néhány megingásunk hátul, a csapat gólzsákja, Marsai betalált (3-3). Fontos volt, hogy fél perc sem telt el, és Radics révén megint a DEAC vezetett (3-4), aki kilépett a labdával, majd, bár rohantak rá a védők kétségbeesve, de remekül kilőtte a bal alsót, mielőtt a kapus érdemben pozíciót tudott volna fogni (klasszis, tipikus futsalos megoldás volt, félig spiccel, félig külsővel).

A fenti, meg nem adott gólunk körüli eseményekről már szóltunk, ami után sajnos ismét a hazaiak pillanatai következtek (4-4), akik megfordították a találkozót (5-4). Igaz, ezt meg kell említeni, hogy a meccsen, ahogy edzőnk is mondta, elkerülhető gólokat kaptunk, ami ekkor is tetten érhető volt – többször visszaszerzett, kapufáról a hazai szemszögéből nézve jó helyre pattanó labdák is kellettek a Göcsej fordításához.

A DEAC azonban még egy adut (Urai Bia személyében) elő tudott húzni a pakliból, aki két perccel a lefújás előtt harcosan megküzdött egy labdáért az ellenfél hatosának előterében, némi szerencsével visszapattant hozzá a zsuga, aztán hajszál pontosan, félig estében elgurította a lasztit a kitörő kapus hóna alatt a bal alsóba (kapufás gól). (5-4).

Az utolsó másodpercek is hoztak izgalmakat, Egy utolsó utáni pillanatban még majdnem bekotortunk egy gólt, előtte pedig Radics Ági kisbüntetője maradt ki (választhatott, hogy a hazaiak kigyűlt 6. faultja után járó pontrúgás esetében középről, 10 méterről vagy a szabálytalanság helyéről, közelebbről, de kissé szélről rúg – utóbbi mellett döntött, ám a kapus védett) itt is, ott is, de végül maradt a döntetlen.

Tény, hogy a Göcsej s behúzhatta volna a győzelmet, de a DEAC sem érdemtelenül vitte volna el a 3 bajnoki pontot, ha úgy alakulnak a dolgok a Zalakerámia Csarnokban. Aztán, ahogy az ilyen esetekben lenni szokott, iksz lett.

Érdekesség, hogy ebben a körben a HTE otthon kapott ki 2-1-re a Szekszárdtól, ami nem lenne meglepetés, ismerve, hogy a dunántúliak nagyon erős csapatot hoztak össze erre az idényre, de az utóbbi időszak alapján a böszörményiek voltak inkább a meccs esélyesei otthon. Elhihetjük, hogy ellenünk tuti biztosan hajtani fognak, mint a meszes… A másik érdekes eredmény, hogy a bajnoki címvédő Astra otthon kapott ki simán, 7-2-re a Tolnától. Ez azért jelzi, hogy nem véletlenül mondta Sólyom Attila azt, hogy a Tolna az egyik fő esélyese az idei aranynak…

– Koppányi Szabolcs –

