A DEAC csapata nyerte meg a városi rangadót

Az első játszma két olyan hazai ponttal indult, amely után a vendégek edzője, Szombathy András máris időt kért, és próbálta nagyobb odafigyelésre ösztönözni játékosait. Ki is egyenlítettek Fehér Panniék, sőt 6:11-nél már a hazaiak trénere, Kuszkó Zsolt kényszerült időkérésre. Közelebb is kerültek az egyetemisták, de a végjátékban elrontott szerváik miatt a DSZC-Eötvös DSE került előnybe. A második szettben ismét megszerezte ötpontos előnyét a bajnokcsapat, ekkor 6:11 állt az eredményjelzőn. Ezt követően azonban egyre dinamikusabban játszott a DEAC, átvette a játék irányítását és előbb kiegyenlített, majd a vendégek gyenge védekezésének köszönhetően megnyerte az etapot.

A harmadik és a negyedik játékrészben a DEAC, főleg Ratkos Petra révén, több akcióját is erős ütéssel fejezte be, míg a vendégek csak ritkán jutottak el támadásig, így mindkét szettet, és a mérkőzést is a DEAC nyerte.

Legközelebb a DSZC-Eötvös DSE április 6-án 15 órától a Szegedi Röplabda SE ellen játszik a Beregszászi Középiskolában, a DEAC pedig szintén szombaton 13 órától a Kispest otthonában lép pályára.

HBN

