A Dal 2017 – Szombaton lesz az első válogató

A Dal 2017 első válogatóján lép színpadra Benji, Karcok című dalának zeneszerzője Szepesi Zsolt, Le Quang Huy és Máté Gyárfás, a szövegíró Budai Gábor és Máté Gyárfás. Most szombaton mutatja be Glory című dalát Calidora (Oberritter Dóra, Szepesi Zsolt; Oberritter Dóra, Baross Attila), Csondor Kata dalának címe Create (Csondor Kata, Balogh Roland; Mihola Péter), elhangzik továbbá Henderson Dávid – White Shadows (Henderson Dávid, Tóth Dávid, Ferencz Péter Peet; Henderson Dávid), a Leander Kills – Élet (Köteles Leander), a Rocktenors – Ősz (Mező Márió, Táborosi Márk; Mező Zoltán), a Roma Soul – Nyitva a ház (Farkas István; Pajor Tamás), Singh Viki – Rain (Harmath Szabolcs; Iványi Angelika), a Spoon21 – Deák (Földesi Péter, Grósz Márton, Nagy Miklós Adrián, Teremy Kristóf) és a The Wings – Mint a hurrikán (Szabolits Balázs) című dala.

Az idei dalválasztó műsorsorozat zsűrijében Zséda (Zsédenyi Adrienn) többszörös Fonogram-, eMeRTon- és Artisjus-díjas énekes; Frenreisz Károly, a Skorpió együttes vezetője, a Metro és az LGT egykori alapítója; Both Miklós zeneszerző, énekes, előadó, a Napra és a Both Miklós Folkside alapítója; valamint Molnár Ferenc Caramel Fonogram-díjas énekes szerepel.

Az MTVA sajtóirodájának közlése szerint A Dal első élő válogatójának vendége a Margaret Island együttes lesz, amely új albuma egyik dalának televíziós premierjét tartja a showban. “Ez a dal a közönségről és a magyar hallgatóságról szól, úgyhogy ezért is illik A Dalba. Figyelemmel követtem a dalválasztó korábbi évadait, így külön öröm, hogy végre a műsor színpadán is felléphetünk” – mondta Lábas Viki, az együttes énekese.

Az ötödik zsűritag 2017-ben is a közönség. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A korábban regisztrált felhasználók be tudnak lépni az új alkalmazásba is, az új felhasználók közösségi fiókjukkal tudnak regisztrálni. A nézők az egyes produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhatják kedvenceiket. Ezeket a pontszámokat összesítik, átlagolják és hozzáadják a négy zsűritag pontjaihoz. Ez alapján öt dal és előadó kerül a középdöntőbe, emellett a közönség további egy számot továbbjuttathat a kedvenc produkció kódjának elküldésével.

A Dal 2017 két műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente.

A második válogatót január 21-én, a harmadikat január 28-án szombaton rendezik. A három adásból hat-hat dal, összesen 18 kerül a két elődöntőbe, amelyeket február 4-én és 11-én rendeznek. A február 18-i döntőbe nyolc (a két elődöntőből négy-négy) dal jut. A fináléban elhangzó nyolc dal közül a zsűri választja ki a legjobb négy produkciót, közülük ismét a nézők döntik el, ki képviselje Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között ukrán fővárosban, Kijevben.

Az idei műsorban – akárcsak tavaly – díjazzák a legjobb dalszöveget (a tíztagú előzsűri, valamint a nézők online szavazatai alapján adják át) és kiválasztják a műsor felfedezettjét (a zsűri ítéli oda). Az online Akusztik Dalverseny nyertese a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen kívül felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán. A akusztikus hangfelvételeket a Petőfi Rádió játssza le, a videók A Dal 2017 hivatalos oldalán lesznek elérhetők, a szavazás az első elődöntő dalainak elhangzása után indul.

Az érdeklődők extra tartalmakat találnak A Dal megújult honlapján, a mediaklikk.hu/adal oldalon, valamint a produkció Facebook oldalán.

