A Dal 2017 – A harmadik válogatóval folytatódik a verseny

A színpadra lépő előadók közül Fedor Kyra a korábbi években vokalistaként számos produkcióban működött közre A Dalban. Énekesként megmérette már magát az elmúlt években A Dalban a most szombaton ismét látható és hallható Muri Enikő, Radics Gigi, Tóth Gabi és Berkes Olivér is.

Fedor Kyra dalának címe Got to Be A Day, Muri Enikő a Jerichót énekli, Pál Benjamin a Father’s Eyest adja elő, Pápai Joci az Origót, Radics Gigi a See It Through című számot, Sapszon Orsi a Hunyd le a szemedet, a Soulwave a Kalandorral versenyez, a The Couple a Vége van című szerzeménnyel, Totova (Tóth Gabi) a Hosszú időkkel, a Zävodi + Berkes Olivér produkció pedig a #háttérzajjal. Ezúttal is hatan jutnak az elődöntőbe.

A tíz produkció eredetileg a második válogatóban szerepelt volna, de az a magyar diákokat január 20-án éjjel ért veronai busztragédia miatt kegyeleti okokból elmaradt.

A Dal 2017 hat héten át tartó versenyében harminc produkció küzd a végső győzelemért. A január 14-i első válogatóból a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid és Benji, a múlt szombati második körből a Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, a Peet Project, Chase, a Mrs Columbo, valamint Szabó Ádám jutott tovább.

A showműsor két elődöntője február 10-én pénteken és 11-én szombaton lesz, a döntője február 18, ekkor dől el, melyik előadó és dal képviseli Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között Kijevben.

A verseny zsűrijében Zséda, Frenreisz Károly, Both Miklós és Molnár Ferenc Caramel foglal helyet, a közönség ötödik zsűritagként szavazhat. A Dal 2017 alkalmazás a MédiaKlikk Plusz keretalkalmazáson keresztül érhető el. A Dal 2017-ben is díjazzák a legjobb dalszöveget, kiosztják A Dal felfedezettje címet, az online Akusztik Dalverseny nyertese pedig a Petőfi Akusztik koncertlehetőségen túl felléphet a 2017-es VOLT Fesztivál mínusz egyedik napján a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán.

A Dal 2017 műsorvezetője Tatár Csilla és Harsányi Levente. A verseny folyamatosan frissülő weboldalán számos extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal adása után pedig közvetlenül a Dal Kulissza következik a Dunán, ahol az előadók és a készítők szolgálnak plusz tartalommal a produkciókról, valamint válaszolnak a közösségi felületeken feltett kérdésekre.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA