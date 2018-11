A csapategységben rejlik az erejük

Egy időre pihenőre vonultak a labdarúgó megyei másodosztályban szereplő csapatok. A Déli csoportban tizenöt forduló után a 31 pontos Nagyrábé együttese telelhet az élen. Tóth Péter tanítványai múlt hétvégén 5—1-re verték a Nádudvar gárdáját, ezzel megszerezve kilencedik sikerüket a bajnokságban.

Kevés gólt kaptak

A kezdeti nehézségek ellenére egészen jól alakult az pontvadászat eddigi része. Nagy átalakuláson mentünk keresztül a nyáron, hét meghatározó játékosunk is távozott, de szerencsére minőségi labdarúgókat sikerült igazolni a helyükre, így jó kis brigádot hoztunk össze.”

– Mondhatom, hogy még erősebb is lett a csapategység, mint volt, talán ennek is köszönhetjük a jelenlegi első helyünket. Előzetesen nem számítottunk rá, hogy ilyen jól teljesítünk majd, de mikor sorozatban hét meccsünket is meg tudtuk nyerni, már látszott, van mire alapozni. Mi kaptuk a legkevesebb gólt a csoportban, tizennégyet, ami azt mutatja, a védelmünk rendben van, ahogyan a kapusteljesítmény is. Negyvennyolcszor vettük be ellenfeleink kapuját, ami nem rossz, ugyanakkor a támadások nem működnek mindig zökkenőmentesen – értékelt lapunknak Tóth Péter, a Nagyrábé edzője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy riválisuk, a Püspökladány egy ponttal lemaradva szorosan ott van a nyomukban, így nem vár rájuk könnyű tavasz.

– Harmadik éve dolgozom együtt a csapattal, most minden adott, hogy valóban a feljutásért küzdhessünk. A létesítményünk megfelel a feltételeknek, a városvezetés is támogat minket az elképzeléseinkben, a fiúk is motiváltak. Ám tudjuk, sokat kell még tennünk a terveink megvalósításáért. Ránk fér már a pihenő, a tervek szerint január 12-én vetjük majd bele ismét magunkat a munkába – fogalmazott a tréner.

A nagyrábéi gárda átlagéletkora olyan 20-21 év, vagyis van még bőven potenciál az együttesben. Ez idáig a húszesztendős Balogh Ronald Richárd volt a legtermékenyebb a formációból a maga 13 góljával.

SZADÓ

