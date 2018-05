Monostorpályi SE–Berettyóújfalui SE 1–1 (0–1)

200 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Dávid A.)

Monostorpályi SE: Barna L.–Patka J., Gellért M. (Tapoti J. (Nyilas J.)), Sándor B. (Bodnár L.), Cseke B., Bereczki B., Illés D., Lakatos Zs. (Bodnár P.), Tóth A., Hegedűs Gy. (Kiss G.), Bodnár I. (Rózsa N.)

Edző: Kaszás János

Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I., Szabó G. (Éles G.), Békési D., Nagy B., Csordás J., Moga E., Jancsó A., Polonio-Guerreiro J., Szabó P., Sándor Sz. (Szitkó R.) Edző: Szitkó Róbert

Gól: Rózsa N., illetve Jancsó A.

Jók: Sánsor Sz., Polonio-Guerreiro J., illetve Mindenki Kiállítva: Virányi G., illetve Bodnár L. Ifi: 0-3

Kaszás János: Rosszul kezdtük a mérkőzést és hamar hátrányba is kerültünk, amit az első félidőben még nem sikerült kiegyenlítenünk, de a második félidőben emberhátrányban is óriási fölényben tudtunk játszani, amit a lefújás előtti percekben gólra is tudtunk váltani. A csapat ismét óriási akaraterőről tett tanúbizonyságot.

Szitkó Róbert: Feszült hangulatú mérkőzésen kezünkben volt a 3 pont, de sajnos az ellenfélnek sikerült egyenlítenie, amire a 2. félidei játékuk alapján rá is szolgáltak.

Derecskei LSE–Sárrétudvari KSE 1–2 (1–2)

50 néző. Vezette: Kovács Á.

Derecskei LSE: Menyhárt N.–Vadász I., Sólom M., Csizmadia Cs., Burkus D., Szilágyi M., Alimán J., Kovács M. (Fekete L.), Gali V., Juhos L., Papp R. Edző: Szép Sándor

Sárrétudvari KSE: Szabó T.–Rozsik K. (Tóth L.), Füleki B. (Erős L.), Mészáros Cs., Fegyverneki M., István B., Tóth N., Gál M. (Pálinkás R.), Kiss D., Szűcs P., Kiss B.

Edző: Szabó Lajos

Gól: Sólyom M., illetve Füleki B. (2) Jók: Vadász I., Papp R., illetve Mindenki (Füleki B.)

Ifi: 2-3

Szép Sándor: Gratulálok a vendégcsapatnak. Megérdemelten vitték el a 3 pontot. Adtunk nekik egy félidőnyi előnyt és a második félidei fölényünk meddőnek bizonyult. Van még 3 mérkőzésünk. Ezeken sokkal többet kell nyújtanunk ahhoz, hogy szépen zárhassuk a szezont.

Szabó Lajos: Jó az „öreg” a háznál. 2-2 mérkőzés a héten. Minden gratulációm az övé. Jól kezdtük a mérkőzést. Az első félidőben folyamatos nyomás alatt tartottuk ellenfelünket. Megérdemelt előnyhöz jutottunk. A második félidőt ott folytattuk, ahol az elsőt abbahagytuk. A két kimaradt ziccerünk után számomra érthetetlen módon átengedtük a kezdeményezést az ellenfelünkre, ezzel nehézzé tettük a mérkőzés végét. Gratulálok a csapatnak, hogy végre ebben a szezonban egy jó csapatot is sikerült legyőznünk. Hajrá Udvari.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúdorog SE 14– 0 (5–0)

150 néző. Vezette: Muszka Z. (Tóth G., Kövér F.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.˜–Oláh N. (Misák S.), Tóth T. (Bereczki T.), Szathmári Zs., Szabó M. (Andorkó S.), Hortó A. (Linzenbold Zs.), Nagy M., Lovas M. (Bányász K.), Kerek B. (Barna B.), Lippai T., Jeremiás G. Edző: Bogdanovic Igor

Hajdúdorog SE: Tóth Z. (Brátán M.)–Juhász B., Dálnoki Zs. (Bak R.), Juhász T., Franczel P., Éder B., Mondok D., Pogácsás J., Bostos S., Franczel R., Kiss A.

Edző: Kóródi István

Gól: Szabó M. (3), Lippai T., Jeremiás G. (5), Bányász K. (2), Bereczki T., Nagy M. (2)

Jók: Mindenki, illetve Juhász B., Kiss A., Mondok D., Botos S., Pogácsás J.

Ifi: 6-0

Bogdanovic Igor: Tudtuk, hogy milyen meccs vár ránk és azt kértem a fiúktól a megbeszélésen, hogy mindenek előtt vegyék komolyan az ellenfelünket.. Az eredmény alapján sikeres volt a megbeszélés. Köszönöm a fiúknak, hogy teljesítették a kérésemet és megszereztünk újabb 3 pontot.

Kóródi István: Egy nagyon jó ellenféllel szemben, aki legalább 2 osztállyal jobb volt, mint mi. Bebizonyosodott, hogy a játékosaim egy része azt gondolja, hogy az edzéseket levelezős tagozaton is meg lehet csinálni. Gratulálok az ellenfélnek és sok sikert kívánok nekik az NB III.-ban.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Téglási VSE 9–1 (4–0)

45 néző. Vezette: Dobi Zs. (Forgács K., Pál G.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bíró T. (Szabó T.)–Bede Gy. (Varga S.), Biri B. (Mertin D.), Halász Z., Molnár Á., Milák P., Mertin L., Szabó G. (Varga P.), Szabó B., Kasuba M., Tömöri L. Edző: Halász Zoltán

Téglási VSE: Gombos P. (Csizmár K.)–Varga L., Danó H., Lakatos F., Fejes I., Jeney D., Hevesi F., Nagy N. (Kiss Z.), Pelles T., Nészáros N., Danó Zs.

Edző: Opre Mihály

Gól: Halász Z., Mertin L., Szabó B. (5), Biri B., Tömöri L., illetve Lakatos F. Jók: Mindenki Ifi: 8-8

Halász Zoltán: Jó felfogásban kezdtük a mérkőzést. Hamar megnyugtató előnyre tettünk szert. Ezt követően is számtalan helyzetet dolgoztunk ki és ilyen arányban is megérdemelten nyertünk.

Opre Mihály: Később nyilatkozik.

Kabai Meteorit SE–Hosszúpályi SE 2–0 (2–0)

50 néző. Vezette: Mészáros Cs. (Németh M., Katona D.)

Kabai Meteorit SE: Nagy J.–Sarkadi A., Plókai G., Kovács M., Szabó B. (Jónás G.), Kiss R. (Tamás M.), Németi M., Rózsa O., Czidor R., Plókai R. (Bernáth B.), Almási Z.

Edző: Plókai Mihály

Hosszúpályi SE: Asztalos P.–Kőnig A., Rostás K. (Horváth G.), Rostás G. (Papp J.), Takács G., Besenyei B., Buglyó A., Orbán M., Nagy I., Bagi T., Bagi L.

Edző: Selyem Nándor

Gól: Plókai G. (2) Kiállítva: Orbán M., Kőnig A.

Ifi: 0-5

Plókai Mihály: Később nyilatkozik.

Selyem Nándor: Később nyilatkozik.

