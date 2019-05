A családok ünnepe volt az idei majális a megyében

Nádudvaron is nagyszerű program várta a majálisozókat, köztük Bodó Sándor országgyűlési képviselőt és Pajna Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét. A programok egy részét azonban a zápor miatt már a művelődési központban tartották meg. Hajdúszoboszlón rengeteg turista kapcsolódott be a május elsejei forgatagba, ahol a mazsorettek és hagyományőrzők is felléptek. Sárrétudvariban kerékpártúrával, Ebesen futóversennyel kezdték a napot, Pocsajban horgászversenyt rendeztek, Berettyóújfaluban retróshow, Püspökladányban főzőverseny volt, míg Kabán utcabál zárta a majálist.

Debrecenben több helyszínen is szórakozhattak a majálisozók. a város önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Központjában megjelent közel 200 családot Papp László polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy belakták a volt ifjúsági park területén tavaly átadott épületet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy az teret teremtsen a generációk találkozásának, kapcsolatuk erősítésének. Most, majális alkalmával pedig családi napot tartanak. A debreceni önkormányzat ezzel a rendezvénnyel járul hozzá a generációk együttlétéhez, közös kikapcsolódásához, hogy a debreceni családok érezzék, a város értük van.

A Nagyerdőn több helyen is szórakozhattak az emberek. Kint volt az Európai Uniót népszerűsítő, a szervezetről ismereteket adó Europe Direct tájékoztató hálózat is.

KZS

