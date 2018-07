A Compact Disco és Lotfi Begi külön utakon folytatja

Az elválásról szóló hírt a Compact Disco és Lotfi Begi is rövid közleményben tudatta közösségi oldalán.

“Már jó néhány éve annak, hogy a zenekartól függetlenül önálló munkákat kezdtem csinálni, születtek saját szerzeményeim és számos remixet készítettem más előadóknak. A döntésem egy hosszabb folyamat eredménye, egyik legfőbb oka pedig az, hogy szólókarrierem előtérbe került az elmúlt években. Most azzal fogok teljes erőbedobással foglalkozni, amit már a Compact Disco előtt is csináltam, emellett pedig még több időt szeretnék a családommal lenni” – mondta Lotfi Begi az MTI-nek.

A Compact Discót 2008-ban Walkó Csaba (ének), Pál Gábor (billentyűs hangszerek) és Lotfi Begi (groove-ok, extra zenei sávok, effektek) alapította, a csapat az elmúlt tíz évben négy stúdióalbumot és egy válogatásanyagot, számos sikeres számot készített, fellépett a legnagyobb hazai fesztiválokon, rengeteget koncertezett, nyert Fonogram- és MTV Awards-díjat is. 2012-ben Magyarország képviseletében részt vettek a bakui Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a Sound of Our Hearts című számmal bejutottak a döntőbe.

Lotfi Begi kifejtette: úgy érzi, az elmúlt három-négy évben zeneileg elmentek egymás mellett Walkó Csabával és Pál Gáborral. Megjegyezte: nagyon fontos visszaigazolások voltak számára azok a sikerdalok, amelyeket az elmúlt években mások mellett szólóban a Kowalsky meg a Vegával, a Hooligansszel, Rúzsa Magdival közösen csinált.

“A popzene a világom és megpróbálom tartani a lépést a nemzetközi trendekkel. Ha végignézzük a Lotfi Begi-repertoárt, van abban a drum’n’basstől a nu discón át a tropical house-ig sok minden. Az elmúlt években a korábbinál sokkal több elfoglaltságot jelentett, amit szólóban csináltam, a dj-zések, dalfelkérések, remixek.

Mint mondta, szerinte korábban kellett volna megújulnia a zenekarnak. “Az utóbbi időben Csabiék az élőbb műfaj irányába kezdték terelni a Compact Discót, áthangszerelték a dalokat, ami viszont nem erősítette a zenekarra jellemző markáns elektronikus tánczenei produkciót. De az biztos, hogy életem legszebb tíz évét töltöttem a csapattal” – mondta.

Lotfi Begi 2013-ban sikeres remixlemezt készített, és mint most az MTI-nek elmondta, azóta és most is számos felkérése van közös munkákra különböző előadóktól. Megemlítette, hogy kedden mutatták be a Honeybeast együttes Utazó című számára készített remixét, dolgozik Vastag Csaba új dalán, őszre pedig kijön egy újabb közös produkciója ByeAlex-szel és a Slepp-pel. “Idén még készítek egy dalt Kollányi Zsuzsinak, ami a tavalyi dalunk, a Valahonnan folytatása lesz, illetve tervben van egy új szám Majkával is”.

– MTI –

