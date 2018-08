A cívisvárosban is edz a „cipős lány”

Noha a riói olimpia után sem tette le az ütőt, az igazán komoly felkészülést csak tavasszal kezdte újra Sárosi Laura. A 25 éves tollaslabdázó hölgy februárban költözött haza Magyarországra és úgy döntött, a debreceni szakember, Csiszér Levente irányításával vág neki a munkának.

A fiatal sportoló és a korábbi klasszis általában nagyjából egy hetet Debrecenben, míg egy hetet Budapesten edz. Lapunknak az egyik cívisvárosi foglalkozáson, a Relax-Center Szabadidőközpontban mesélt a páros a közös „melóról”.

Tudta, mire számíthat

– Külföldön éltem, de februárban hazaköltöztem, igaz, ettől függetlenül a továbbiakban is játszom majd csapatbajnokikat Dániában, Svédországban, illetve Lengyelországban. Eredetileg egy sérülés kezeltetése miatt jöttem vissza Magyarországra, az Achillesemmel és a sarkammal van baj, de rohamosan javul, már sokkal jobban tudom terhelni a budapesti Fájdalom Ambulancián történt kezelések és a célzott edzés miatt. Az itthon maradást jelentősen megkönnyítette, hogy egy szerencsés véletlennek köszönhetően találtam egy szponzort, aki mindenben támogat, így zavartalanul tudunk Tokióra készülni – részletezte Sárosi Laura, majd így folytatta:

– A brazíliai olimpia után nem versenyeztem túl sokat, egyrészt a diplomámat írtam, melyet februárban meg is szereztem, másrészt szükségem volt a megújulásra. Ugyan egy percre sem hagytam abba a mozgást, de igazán májusban állt össze a kép, indult meg a komoly felkészülés. Mindent újra tudtam szervezni magam körül: új barát, új szponzor, új erőnléti edző, profi orvosi felügyelet és úgy érzem, a tökéletes tollaslabdaedzőt is megtaláltam Csiszér Levente személyében, aki mindezt összefogja, koordinálja. Rengeteg erőt ad, hogy újra hazai környezetben készülhetek, mivel nagyon szeretek itthon lenni, illetve Levivel nagyon jó együtt dolgozni. A mi ismeretségünk korábbra nyúlik vissza, 2010/11-ben Pécsett már trenírozott, tudtam, hogy gördülékenyen megy vele a munka, ezért is választottam őt. Tisztában voltam vele, mire számíthatok, nem is csalódtam, azóta is „csiszoljuk” egymást, de ez így van jól. Általában egy hetet Debrecenben, egyet pedig Budapesten edzünk. Az erőnléti trénerem, Varga Antal a fővárosban tartja számomra a foglalkozásokat. Anti szintén egy nagy tapasztalattal rendelkező, szakosodott edző, aki kifejezetten a sportágnak és nekem megfelelően kialakított tervvel dolgozik az izmaimon – árulta el, majd azt is megtudtuk, nagyon tetszik neki Debrecen, főként mert az emberek kedvesek, közvetlenek, a környezet pedig nyugodt.

Reális tervek

Laura azt is elmesélte, milyen célokat tűzött ki maga elé. – Nemrég indult a versenyszezon. Az első időszakban a visszaszokásra helyeztük a hangsúlyt. A komolyabb megmérettetések majd szeptembertől indulnak. Az első éves célom, hogy újra a legjobb százba kerüljek a világranglistán, most olyan 220 körül vagyok, hiszen rég nem indultam pontszerző versenyeken. Jövő nyáron az Európa Játékok, illetve 2020-ban Tokió „van kitűzve a falra”. A nemzetközi mezőny igen erős, de valahol itt van számomra a realitás. Kellett az a kis pihenés, mostanra érzem úgy, hogy fejben is megértem az előttem álló feladatokra. Az edzőim mellett egy sportpszichológus is segíti a felkészülésem, ahogy már említettem, minden kezd összeállni – mondta mosolyogva a tehetséges sportoló, aki számára azért különleges a tollaslabda, mert minden labdamenet más. Mint fogalmazott, nagyon összetett sport, gyorsaság, állóképesség, tisztelet, egyben szemtelenség és fifika is kell hozzá, na meg gondolkodni is muszáj.

Pozitív hatása is akadt

Sárosi Laura húsz év után az első magyar tollaslabdázó volt, aki kijutott az olimpiára. Ám nem ment zökkenőmentesen a riói kvalifikáció számára. Emlékezetes, világszerte felkapott eset volt, hogy még 2016 májusában, az Európa-bajnokság második döntő fontosságú meccset játszott a negyedik helyen kiemelt német Karin Schnaase ellen. A német 1–0-ra vezetett, amikor elszakadt a cipője. A szabályok szerint a játékos nem hagyhatja el a pályát, Schnaasének pedig nem volt tartalék lábbelije, így Sárosi könnyedén megnyerhette volna a mérkőzést, egyúttal nagy lépést téve az olimpiai kvótaszerzés felé. Lauránál azonban volt tartalék cipő, amit hezitálás nélkül adott át ellenfelének, aki így végül legyőzte őt.

Fotó: Molnár Péter

Sárosi később egyenes ágon jutott ki, miután kvótát érő helyen zárt a női tollaslabdázók világranglistáján.

Sokan még ma is azt hiszik, hogy a cipős sztori miatt jutottam ki az ötkarikás játékokra, és nem pedig a sok munka miatt, amit éveken át beletettem, de ettől még örök emlék marad.”

– Az olimpiai falu, a megnyitó, a közeg, minden csodálatos volt! Szerencsére más sportágakat is meg tudtam nézni, mert majd három hétig kint lehettem, ami nem adatik meg mindenkinek. Ugyanakkor, a cipős esetre visszatérve, megvoltak ennek a pozitív hatásai is, mert világszerte ismertebbé tette a tollaslabdát. Ez év elején megkaptam a Zsófia királyné-díjat, melyet először adtak külföldinek. A spanyolok Év sportolója díjátadó gáláján vehettem át a „legsportszerűbb cselekedetért” járó elismerést a spanyol királyi pártól, ami nagy megtiszteltetés volt számomra – osztotta meg Laura az egyik cipős sztorija utózöngéjét.

Óriási kihívás

Csiszér Levente neve ismerősen csenghet a sportág kedvelői számára, hiszen a kiváló tollasozó korábban 21 magyar bajnoki címet gyűjtött be Debrecennek. A jelenleg, harmadmagával saját tollaslabda egyesület beindításán munkálkodó Csiszér először se igent, se nemet nem mondott Laura azon felkérésére, hogy ő legyen az edzője. Később találkoztak az igények, így immáron az ő irányításával készül az egyik legnagyobb magyar tehetség, akinek az edzéseken való jelenléte hatalmas motiváló hatással van az ifjonc tanítványokra is.

Fotó: Molnár Péter

– Úgy látom, szépen haladunk a munkával, az elsődleges most az, hogy Laura teljesen felépüljön, és végig tudjuk csinálni azt a felkészülést, amelyet elterveztünk. Motiválni szerencsére nem kell, korábbról ismerjük egymást, így jól látom, hogy fejben is érettebb lett. Azt gondolom, simán ki fogunk jutni Tokióba, illetve az olimpia utáni Európa-bajnokságot is megcéloztuk, mert ott éremre is esélyes lehet. Laura céltudatosan edz, nem kételkedik semmiben, nem kérdez vissza, teszi a dolgát, hajlandó mindent kipróbálni. Persze nem akarjuk átírni az eddigi játékstílusát, sokkal inkább próbáljuk azt kiegészíteni olyan játékelemekkel, amikkel felvértezve még eredményesebb lehet. Ez a projekt számomra is egy óriási kihívás, éppen ezért vállaltam el, mert együtt képesek vagyunk arra, hogy véghezvigyük, amit elterveztünk – fogalmazott a tréner, aki azt is elárulta, hogy januárig átlagosan havonta két megmérettetés vár majd tanítványára.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA