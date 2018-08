A cél továbbvinni Szent István örökségét

Nemzetünk igazi erélyét és erényét mutatja, hogy évszázadokon keresztül küzdöttünk európai, magyar és keresztény identitásunkért, és ezt a mai napig sikerrel tesszük”

– mondta Papp László, Debrecen polgármestere beszédében a nemzeti ünnepünk és államalapító Szent István napja, augusztus 20-a alkalmából rendezett koszorúzáson, a Szent István király domborművénél, a Déri téren.

A városatya hangsúlyozta, ezer évvel ezelőtt Szent István államában sem ment a rend megszilárdítása határozottság és küzdelem nélkül, ám államalapító királyunknak határozott jövőképe volt nemzetünkről, mely mellett minden nehézség ellenére kitartott. – Azt, hogy ma itt élünk, ahol István államot alapított, azt igazolja, hogy az alapok időtállóak voltak, és erre támaszkodva tervezhetjük egy újabb erős, stabil és biztonságos ország jövőjét. Hiszen három állami nemzeti ünnepünk közül augusztus 20-a a győzelem és a siker örömünnepe – fogalmazott a polgármester.

Elhangzott, Magyarország a történelmi tradíciókra, évezredes európai múltra és keresztény értékekre támaszkodó jövőképpel rendelkezik. S habár ma is vannak „hamis próféták”, akik egy általuk elképzelt új világot akarnak teremteni Európában, a magyarok a 21. században is megvédik értékeiket, múltjukat és identitásukat.

Egy vérből valók

Szent István példáját szem előtt tartva erős Magyarországot, erős Debrecent akarunk örökül hagyni utódainknak.”

– Városunk gazdag történelmi öröksége tette Debrecent Magyarország hivatalos és méltó nemzeti emlékhelyévé, s egyszersmind a Kárpát-medence egyik legdinamikusabban fejlődő városává. Az erős és gyarapodó Magyarország erős és gyarapodó Debrecent jelent. Az elmúlt két évtized debreceni fejlődése feljogosít és kötelez bennünket arra, hogy erőnket a városi jólét növelésére mellett nemzetpolitikai célokra is felhasználva, felkaroljuk és támogassuk azon magyar testvéreinket, akik ma nem a magyar állam határai között ünnepelhetnek – hangsúlyozta Papp László, hozzátéve: Kárpátalja és a Partium magyarsága is számíthat a cívisvárosra, hiszen fontos, hogy a határ túloldalán élő magyarok is ugyanúgy ünnepelhessék a magyar állam alapítását és létét, mintha egy országban élnénk. A virágkocsik (köztük a Szent Korona kompozícióval) is ezért indulnak útra a határon túlra is.

Papp László beszédében arra is kitért, hogy Szent István előtt tisztelegve javaslatot tesz a közgyűlésen arra, hogy Debrecenben is legyen köztéri szobor az államalapító királyról. A városatya beszédét követően koszorúzást tartottak az emlékhelynél, majd a Szeredás népzenei együttes adott ünnepi műsort.

VK

Augusztus 20. - Áder: Nincs módunk középszerűnek lenni Budapest - Magyarországnak ragaszkodnia kell ahhoz a nyugati kultúrához, amelyhez Szent István királyunk a sorsunkat kötötte - mondta augusztus 20-ai ünnepi beszédében Áder János államfő. A köztársasági elnök a honvéd tisztek avatásán hétfőn Márai Sándor szavaira emlékeztetett: "Magyarország csa... Tovább a cikkhez

Augusztus 20. - Áder: az önerőből megújulni képes nemzeteknek lehet jövője Budapest - Csak annak az európai nemzetnek lehet jövője, amely nem hagyatkozik külső forrásra, és önerejéből képes megújulni - mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn a Magyar Szent István Rend kitüntetés ünnepélyes átadásán, a Sándor-palotában. Az államfő beszédében hangsúlyozta, a S... Tovább a cikkhez

Augusztus 20. - Sokat változott az ünnep az elmúlt évszázadokban Budapest - Kevés ünnepünk van, amely annyit változott az évszázadok során, mint augusztus 20. - mondta Tátrai Zsuzsa néprajzkutató az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. Eredetileg egyházi ünnep volt, a Horthy-korszakban nemzeti ünneppé vált, a világháború után az alkotmány és a népközt... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA