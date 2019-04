A cél: nem kikapni úgy, hogy szerez gólt a Loki

Három nappal a szombati, Budapest Honvéd elleni idegenbeli bajnoki mérkőzés (1–1) után ismét pályán a Debrecen: a hajdúságiak a bajnok Vidivel csapnak össze kedden 18 órától a Magyar Kupa elődöntőjének első meccsén. A székesfehérvári találkozót a Hajdú Online élőben közvetíti.

A lokisták még pénteken elutaztak Budapestre, majd a szombati meccset követően csak későn este értek haza a cívisvárosba.

Komoly játékerő

– Nyilván az utazás mindig fárasztó, ráadásul a Honvéd elleni mérkőzés után a dopping-ellenőrzésre kisorsolt játékosainkat meg kellett várnunk, így még később értünk haza – fogalmazott a vezetőedző, Herczeg András. – Hétfőn ismét útra kelünk a kupameccs helyszínére, de most ez van, ezt kell megoldanunk. Azon vagyunk, hogy a regenerálódás jól sikerüljön, ez nagyon fontos, ahogyan az elegendő alvás is a futballisták számára. Bízom benne azonban, hogy felkészülten tudunk kiállni Fehérváron. Most tizenöt nap alatt négy mérkőzést kell vívnunk, utazásokkal fűszerezve, ez nem egyszerű, de nem panaszkodunk, így hozta a sorsolás. Reményeim szerint jó állapotban lesz a társaság kedden – nyilatkozta a tréner.

A DVSC nemrég játszott a Vidi otthonában az OTP Bank Ligában, vezetett is, de sajnos a hazaiak megfordították a találkozót.

– Ebben a szezonban háromszor találkoztunk a Vidivel, és mind a három összecsapáson „jól néztünk ki”. A játékunk rendben volt, de egy iksz mellett két vereség a mérlegünk ezeken a meccseken. A székesfehérvári gárda nagyon komoly játékerőt képvisel, és mindenki a házigazdákat tartja esélyesnek. Ám a játékosok mindent meg fognak tenni azért, hogy számunkra kedvező eredmény szülessen. A srácok nagyon szeretnének kupadöntőt játszani, ezért fognak küzdeni, hogy ez miként sikerül, kiderül a párharc során. Az lenne a jó, ha kedden nem kapnánk ki a piros-kékektől úgy, hogy szereznénk gólt idegenben. Az, hogy ez mire lenne elegendő a két meccs alapján, majd eldől – jelentette ki a Debrecen edzője.

TN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA