A cannes-i fesztivál vezetősége megdöbbent és az Oscar-akadémia is összeül Weinstein ügyében

Pierre Lescure, a cannes-i filmfesztivál elnöke és Thierry Fremaux igazgató csütörtökön közös közleményben hangsúlyozta, hogy megdöbbentette őket az, ami Weinstein szexulális zaklatásairól és szexuális erőszakjairól napvilágra került. Mint írták, ezt a viselkedést a “legvilágosabban és legegyértelműbben el kell ítélni”.

Weinstein visszatérő vendége volt a cannes-i filmfesztiválnak, számos olyan film szerepelt a cannes-i versenyprogramokban, amelyeknek ő volt a producere.

Lescure és Fremaux együttérzésüket fejezték ki Weinstein áldozatainak, mindazoknak, aki kiálltak a nyilvánosság elé és a többieknek is. “Jó volna, ha ez az ügy segítene abban, hogy leszámoljunk minden ilyen súlyos és elfogadhatatlan gyakorlattal” – fogalmaztak.

Az amerikai filmakadémia szerdán bejelentette, hogy szombatra válságtanácskozást hívott össze Weinstein ügyében.

A filmakadémia közleményében leszögezte, hogy a Weinstein ellen felhozott vádak “visszataszítóak és szörnyűek”, és a filmmogul viselkedése összeegyeztethetetlen a szervezet értékeivel és mindazzal, amit ez az alkotói közösség képvisel. A filmakadémia kormányzói testülete szombaton rendkívüli tanácskozáson vitatja meg a Weinstein ügyét és ott dönt arról, hogy milyen lépéseket tegyen vele szemben.

A The Hollywood Reporter emlékeztetett arra, hogy Harvey Weinstein több mint húsz éve tagja az Oscar-akadémiának.

A Brit Filmakadémia szerdán függesztette fel Weinstein tagságát.

A The New York Times amerikai napilap múlt hét csütörtökön számolt be arról, hogy a producer évtizedeken át zaklatta szexuálisan női alkalmazottait és számos színésznőt. A The New Yorkerben a napokban megjelent riport szerint pedig szexuális erőszakot is elkövetett. A filmmogul tagadta az ellene felhozott vádakat.

– MTI –

Leveszik a zaklatással vádolt Harvey Weinstein nevét a hozzá kötődő televíziós sorozatokról Los Angeles - Eltávolítja a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein nevét a hozzá kötődő televíziós sorozatokról a The Weinstein Co. produkciós vállalat, amely vasárnap közölte, hogy azonnali hatállyal kirúgta az Oscar-díjas filmmogult, aki eddig társelnöki posztot töltött be a cégnél. A Th... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA