A Campuson is várják a véradókat

A véradókamion „személyesen” lejön a nagy alkalomra, és légkondicionált terében, kellemes körülmények között adhatnak vért a segítő szándékú ifjak és örökifjak a fesztivál bejáratánál. Még az is megeshet, hogy híresség is betér vért adni, hiszen ha megkérdeznénk a fesztivál fellépőit, bizony, igen sok közkedvelt előadóról kiderülne – vagy kiderült már –, hogy csendes hős is, hiszen így nevezik a vöröskeresztesek a véradókat. Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnője, és az Éva Presszó tagjai, érdeklődésünkre elárulták, hogy szívügyük a véradás, és – amikor tehetik – vért adnak.

Személyi és TAJ-kártya

A véradás a donor egészségét is szolgálja, hiszen aki véradó, biztosan tudja, hogy egészséges: a véradást alapos orvosi ellenőrzés előzi meg, és a levett vér teljeskörű szűrővizsgálaton esik át.

A szervezők kérik a véradókat, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcím- és TAJ-kártyájukat. A véradás előtt étkezzenek a napszaknak megfelelően, és fogyasszanak bőségesen alkoholmentes folyadékot. Véradás után sört, zsíroskenyeret, édességet kapnak, és több sorsoláson is részt vesznek.

– Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA